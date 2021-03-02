مشاركات عالمية ومحلية

مال وأعمال

اختتمت شركة نوف اكسبو بيانها بشكر العديد من شركات التكنولوجيا العالمية والمحلية التي دأبت على المشاركة فيه مثل Microsoft وIBM وEMC وCISCO وSymantec وFortinet وFireEye وEY وAruba وRed Canari وTechno-Management وغيرها، وكذلك العديد من الشركات المحلية الكبرى مثل شركة الاتصالات الكويتية VIVA وصناعات الغانم والشركة الكويتية المتحدة لخدمات التصوير والكمبيوتر وأجيليتي وبيت التمويل الكويتي وشركة الخدمات المصرفية الآلية KNET وشركة مركز سلطان وشركة التقدم التكنولوجي وشركة تكنو مانجمنت وغيرها، وهي تتطلع لمشاركة المزيد من المؤسسات المتخصصة في مجال اعادة هندسة الاجراءات الحكومية وخاصة تلك التي كانت لها تجارب ناجحة مشابهة خاصة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

