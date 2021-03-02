«الدراسات المصرفية»: عدد جديد من «إضاءات»

مال وأعمال

أصدر معهد الدراسات المصرفية العدد الجديد من نشرته الدورية «اضاءات مالية ومصرفية» لشهر مارس الحالي الذي سلط الضوء على قضية الذكاء الاصطناعي.

وقد تناول الاصدار الجديد الذكاء الاصطناعي من جوانبه كافة ودوره في مجالات عدة وتطبيقات لا حدود لها، كما في المجالات الطبية ومجالات آليات البحث الموجودة على أجهزة الحاسوب وكذلك يلعب الذكاء الاصطناعي دوراً مهماً في مجالات الاختراعات والابتكارات ويطبق في الطائرات والمركبات وألعاب الفيديو وغيرها.

ولا سيما دوره البارز في المجال المصرفي حيث يساعد العميل على اجراء العمليات المصرفية بوقت أقصر وبكفاءة عالية كما يساهم في تنفيذ بعض الأوامر المعقدة كتحويل الأموال ودفع الفواتير وغيره من الخدمات.

واشارت النشرة الى ان الذكاء الاصطناعي أصبح دوره بارزاً في البنوك الكويتية ولاسيما في العمليات التشغيلية التي تساهم بمواكبة آخر التطورات التقنية، كما يمثل الذكاء الاصطناعي تطوراً واضحاً في الصناعة المصرفية وابتكار خدمات وأنظمة تشكل قيمة مضافة لتجربة العميل المصرفية كما تم اعتماد تطبيق الذكاء الاصطناعي في الدردشة التفاعلية على اتمام أي معاملات رقمية ويؤدي هذا بدوره الى زيادة الانتاجية وخفض في المصاريف التشغيلية، وزيادة في معدلات رضا العميل بالاضافة الى تحسين كفاءة الأعمال وزيادة سرعة الأداء ضمن أعلى معايير الجودة بشكل أسرع وأسهل. وذكر معهد الدراسات المصرفية في نشرته بعض النقاط المهمة التي يقوم بها الذكاء الاصطناعي في بعض البنوك الكويتية ومنها:

- تقييم الجدارة الائتمانية بدقة لعمليات تمويل الأفراد بهدف تحقيق أعلى معدلات الكفاءة التشغيلية، كما تقوم بتحليل بيانات العميل وتعبئة المستندات المطلوبة واستكمال الاجراءات الكترونيا.

- فتح حساب جديد وفتح وديعة.

- التحويل بين الحسابات والتحويلات المحلية والخارجية.

- دفع بطاقة الائتمان ودفع فاتورة الهاتف النقال.

اوضحت النشرة انه من الجانب المالي يقوم الذكاء الاصطناعي بتسليط الضوء على جانب الادارة المالية الشخصية، وقامت البنوك بالاستفادة من هذه النقطة وتطبيقها لاتمام العمليات الروتينية المتكررة وتحسين سير العمل الداخلي، وعندما يتعلق الأمر بالعميل تساعد أنظمة الذكاء الاصطناعي على اتخاذ القرارات الصائبة بشأن الاستثمارات وادارة الأموال الشخصية.

