النفط قفز 2 % ليحوم قرب 66 دولاراً

مال وأعمال

ارتفعت أسعار النفط بدعم من تمرير حزمة تحفيز مالي في الولايات المتحدة بقيمة 1.9 تريليون دولار، وفي ترقب انعقاد اجتماع «أوبك+» في وقت لاحق من الأسبوع الحالي.

وحصل مقترح حزمة تحفيز مالي بقيمة 1.9 تريليون دولار في الولايات المتحدة على موافقة الأغلبية في مجلس النواب، وأرسل القرار الى مجلس الشيوخ.

كما أقرت الولايات المتحدة لقاح «جونسون آند جونسون» لفيروس «كورونا»، وسط توقعات بأن تشحن الشركة ما يزيد على 20 مليون جرعة بحلول نهاية مارس، و100 مليون جرعة بحلول منتصف العام الجاري، وهو ما يكفي لتطعيم ثلث الأمريكيين.

وقفزت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.18 دولار ما يعادل 1.9% الى 62.68 دولاراً للبرميل.

وسجلت أسعار شهر أقرب استحقاق للعقدين أعلى مستوى في 13 شهرا في الأسبوع الماضي، ولكنها تراجعت يوم الجمعة الى جانب الأسواق المالية العالمية عقب هبوط السندات بسبب مخاوف التضخم. وكتب كبير خبراء الأسواق العالمية لدى أكسي ستيفن اينس، في مذكرة اليوم، «أسعار النفط تتعافى هذا الصباح تماشيا مع الأصول العالية المخاطر بفضل اقرار مشروع قانون التحفيز الأميركي في مجلس النواب».

كما أن الموافقة على لقاح جونسون آند جونسون للوقاية من كوفيد-19 عزز النظرة المستقبلية للاقتصاد.

وتجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من خارجها وهي المجموعة التي تعرف بأوبك+ يوم الخميس، وقد تناقش السماح بعودة ما يصل الى 1.5 مليون برميل يوميا للسوق.

