«يوبيمنتس» أطلقت «Samsung Pay»

مال وأعمال

أعلنت شركة «يوبيمنتس» عن توسيع مزايا خدمات الدفع التي توفرها لعملائها وذلك بادخال خدمة Samsung Pay لأول مرة في الكويت، والتي يمكن استخدامها في عمليات الدفع من خلال بوابة الدفع على الانترنت، وذلك تأكيدا وتعزيزا لدورها وريادتها في مجال خدمات الدفع الالكتروني.

وقال المؤسس والرئيس التنفيذي للعمليات في «يوبيمنتس» علي الحبشي: إنه سيتم اطلاق هذه الخدمة في مجال التجارة الالكترونية عبر بوابة يوبيمنتس للدفع الالكتروني بالتعاون مع بنك الكويت الوطني، البنك الرائد في الكويت والمنطقة، موضحا ان الخدمة تتوافق مع جميع أنظمة التشغيل والمتصفحات الرئيسة (سواء المتنقلة أو المكتبية) وكذلك على تطبيقات الجوال، ما يتيح لمستخدمي هواتف وساعات سامسونغ اتمام عمليات الدفع بشكل سلس وسريع.

وأعرب الحبشي في بيان صحافي بمناسبة اطلاق الخدمة الجديدة عن سعادته باطلاق هذه الميزة الجديدة لتمكين العملاء من استخدام محفظة Samsung Pay المالية للهواتف النقالة لاجراء عمليات الدفع، مؤكدا على دور الشركة المهم والفعال في تسهيل عمليات التسوق والشراء عبر الانترنت مع ضمان مستويات أمان عالية مع مراعاة عامل السرعة والكفاءة، ومشددا على ان هذا الحدث يعد خطوة ذات أثر كبير في مجال تطوير وتنمية مفهوم التسوق الالكتروني في الكويت، كونه يدعم ويعزز تجارب عملاء الشركة وزبائنهم، ويشجع شريحة أكبر من الشركات على التوجه نحو التجارة الالكترونية خاصة بعد ما شهده العالم في ظل جائحة Covid-19 أخيراً».

وأضاف الحبشي أن «يوبيمنتس» تسعى باستمرار للريادة، حيث توفر لعملائها امكانية الوصول الى أحدث تقنيات الدفع عبر الانترنت، مضيفا انها ستضمن عملية تفعيل خدمة Samsung Pay لعدد كبير من المستخدمين من الدفع بسهولة وأمان عند التسوق من المواقع والتطبيقات الالكترونية والتي تستخدم خدمات يوبيمنتس، كما ان تفعيل الخدمة سيؤدي لضمان توسيع قاعدة العملاء لهذه المواقع والتطبيقات الالكترونية، ما سيسهم في زيادة مبيعاتها الى حد كبير.

