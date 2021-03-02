1.57 مليون دينار أرباح «العيد»

مال وأعمال

وافق مجلس ادارة شركة العيد للأغذية خلال اجتماعه امس على اقتراح توزيع أرباح نقدية للمساهمين بقيمة 5% من رأس المال المدفوع (5 فلوس للسهم من رأس المال المدفوع) وتوزيع أسهم منحة بنسبة 20% من رأس المال المدفوع (20 سهم لكل 100 سهم) عن السنة المالية المنتهية في 2020 بلغ صافي ربح الشركة 1,573.324 مليون دينار عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020، أي بزيادة 4,2% عن العام السابق مع تحقيق ارتفاع ملحوظ في حقوق المساهمين لتبلغ 496.108,19 د.ك أي بزيادة نسبة 8,8%. الرئيس التنفيذي لشركة العيد للأغذية محمد المطيري أكد أن جائحة كورونا أثرت سلبا على القطاعات الاقتصادية كافة وفرضت كما هائلاً من التحديات خصوصا على القطاع الغذائي، وهو ما دفعنا الى اعتماد آلية عمل جديدة واستراتيجية ترتكز الى ابتكار حلول ناجعة للتعامل مع الأزمة وتطوير طاقاتنا التشغيلية لنكون أكثر مساهمة في المجتمع من خلال المحافظة على الأمن الغذائي والتركيز على العميل أولا وتبني العمل الجماعي ثانيا.

وأضاف نسعى في شركة العيد للأغذية الى الريادة في تقديم خدمات متكاملة في القطاع الغذائي المحلي والاقليمي عبر نموذج متكامل عموديا تدعمه خطوط أعمال مساندة وذلك تحقيقا لاستراتيجيتنا المرنة التي تتمحور حول عملائنا واضافة القيمة لشركائنا عبر توفير خيارات متنوعة من العلامات التجارية المرموقة عالميا واقليميا ومحليا لافتا الى حرص فريق عمل الشركة ذو الخبرة والمدرب على التعامل مع التحديات ومجابهة الأزمات، الالتزام بأعلى معايير الجودة والمسؤولية تجاه عملائنا وشركائنا.

واختتم بالتأكيد على التزام شركة العيد للأغذية بتحقيق عوائد مجدية مستدامة لمساهميها من خلال اعتماد نموذج أعمال عصري ومرن يمكنها من مواكبة احتياجات ومتطلبات العملاء المتغيرة من جهة والتقدم والازدهار والارتقاء بمكانتها كشركة رائدة في قطاع الخدمات الاستهلاكية الغذائية من جهة أخرى.

