مال وأعمال

ترتكز استراتيجية المسؤولية الاجتماعية في «Ooredoo» على العديد من القيم بما في ذلك التواصل مع جميع شرائح المجتمع والعناية بهم واثراء حياتهم الرقمية، فضلاً عن ادارة جميع التحديات التي قد تعيق تقدم المجتمعات. ومن هذا المنطلق، تعاونت «Ooredoo» الكويت مع المنظمة الدولية للهجرة (IOM)، وهي منظمة مرتبطة بالأمم المتحدة (UN)، والتي تلعب دوراً رائداً في مجال حوكمة الهجرة على مستوى العالم. يتيح هذا التعاون لأعضاء نجوم الذين هم ايضاً عملاء «Ooredoo» التبرع بنقاطهم الى المنظمة الدولية للهجرة عبر تطبيق My«Ooredoo».

