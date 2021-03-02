آل ثاني: جهودنا تتوحد لتبوؤ الريادة في صناعة الاتصالات

مال وأعمال

عقدت مجموعة «Ooredoo الكويت» - الشركة الوطنية للاتصالات المتنقلة «Ooredoo» - جمعيتها العامة العادية يوم امس الإثنين الأول من مارس وذلك في المبنى الرئيسي للشركة. حيث شهدت الجمعية حضور ما نسبته 93.20% من مساهمي الشركة. كما وتم الاعلان عن توزيع ارباح نقدية بمقدار 15 فلساً للسهم الواحد وذلك للمساهمين المقيدين في سجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق والمحدد بتاريخ 31 مارس 2021. وقد تم خلال الجمعية مراجعة جدول الأعمال وتلاوة ومناقشة التقارير والبيانات المالية واعتمادها ومناقشة جميع البنود الأخرى على جدول الأعمال. كما تم استعراض التقرير السنوي المالي والاداري للمجموعة والذي تضمن ابرز الانجازات التي حققتها المجموعة خلال عام 2020.

تفاؤل

وفي تصريح له بمناسبة انعقاد الجمعية، اكد رئيس مجلس الادارة الشيخ محمد بن عبدالله آل ثاني بالقول ان عام 2020 كان عاماً استثنائيا وبشكل غير متوقع تعطلت فيه اقتصادات الدول والأعمال التجارية بسبب الجائحة. وأضاف الشيخ محمد آل ثاني قائلا «على الرغم من ذلك، فانني ما زلت متفائلاً للغاية، وانني على يقين بأننا سنتغلب على هذا الوضع في عام 2021 وفي السنوات القادمة ؛ حين سيتعين على العالم اجمع التكيف مع الوضع الطبيعي الجديد».

ارتفاع الإيرادات

وشدد الشيخ محمد آل ثاني بالقول: «لقد تأثر اداؤنا المالي في سنة 2020 بتباطؤ عجلة الاقتصاد نتيجة لجائحة «كوفيد-19» التي اجتاحت العالم بأسره والتي ادت الى تدهور اوضاع السوق في عدد من الدول التي نتواجد فيها. وعلى الرغم من ذلك حققنا اجمالي ايرادات موحدة للشركة الوطنية للاتصالات المتنقلة بلغت 593 مليون دينار في سنة 2020 كما وقد حققنا تحسناَ في الايرادات مقارنة بالربع الثالث من سنة 2020 حيث ارتفعت من 148 مليون دينار في الربع الثالث من سنة 2020 الى 151 مليون دينار الربع الرابع من السنة، الأمر الذي يدل على بداية التعافي المحتمل، ولا نزال متفائلين بحذر حيث نتبنى خططا متحفظة ونعمل جاهدين على دراسة الأوضاع في الأسواق التي نعمل بها بشكل دوري ومكثف».

حلول رقمية

وختم الشيخ محمد آل ثاني بقوله «نتطلع بتفاؤل لمزيد من الانجازات في عام 2021، ونعدكم بأننا سنستثمر لبذل المزيد من الجهود نحو بناء حلول رقمية اكثر متانة وذكاءً وأماناً بالاضافة الى تقديم عروض وباقات حصرية لجميع عملائنا، وستتوحد جهود المجموعة لتبوؤ الريادة في صناعة الاتصالات في العام الحالي وفي حقبة ما بعد الجائحة».

هذا وقد شهدت الجمعية العامة العادية لمجموعة «Ooredoo الكويت» حضور عدد من اعضاء مجلس الادارة وهما د. يوسف الصليلي وممثلي وزارة التجارة والشركة الكويتية للمقاصة وممثلي الادارة التنفيذية لشركة «Ooredoo الكويت» كل من الرئيس التنفيذي عبدالعزيز يعقوب البابطين ورئيس قطاع العمليات فادي قعوار ومجموعة من رؤساء القطاعات في الشركة.

تأثير الجائحة الإيجابي

وفي سياق تعليقه على النتائج المالية السنوية للشركة، قال الرئيس التنفيذي لدى «Ooredoo» الكويت، عبدالعزيز البابطين: «لقد تجلى بوضوح خلال جائحة «كوفيد-19» الدور الحاسم الذي تلعبه الاتصالات في مجتمعنا واقتصادنا. ففي حين شكل الوباء ازمة اجتماعية واقتصادية عميقة، فقد عزز في ذات الوقت من اهمية الاتصال كجزء اساسي من الحياة اليومية والمجتمع بأكمله. وقد ادى التحول الواسع النطاق والمتسارع الى المنصات الافتراضية - في عالم الأعمال وفي مسيرة تعليم الأجيال القادمة - وصولا الى زيادة الطلب على خدمات الاتصال على نحو غير مسبوق».

النمو الرقمي

وحول مسيرة النمو الرقمية للشركة قال البابطين «يعتمد ملايين الأشخاص اليوم على منصات «الأونلاين» سواء للدراسة او للعمل من المنزل، او لحضور الاجتماعات الافتراضية وحتى التسوق عبر الانترنت. وبالتالي، تعمل «Ooredoo» الكويت باستمرار على تحسين منتجاتها وخدماتها وعروضها لخدمة المجتمع. وقد شهدت قاعدة عملاء «Ooredoo» الكويت الرقمية نمواً كبيراً مدعوماً بزيادة المبيعات من خلال تطبيق «My Ooredoo» وكذلك المتجر الالكتروني. ونفخر في «Ooredoo» الكويت بتعزيز الاستيراتيجية الرقمية لخلق تجربة عملاء سلسة والدفع نحو النمو والتطور، حيث شهدت «Ooredoo» الكويت زيادة هائلة في اعداد المستخدمين الرقميين وقفزت عائدات المبيعات الرقمية بنسبة وصلت الى 90%.

جوائز

وأعرب البابطين عن فخره بحصول الشركة على جوائز واستحقاقات مميزة، حيث تم تكريم «Ooredoo» الكويت من قبل العديد من الجهات وفازت بالعديد من الجوائز المرموقة بما في ذلك جائزة «أفضل برنامج ولاء ومكافآت» عن برنامج مكافآت «نجوم» من Telecom Review Laders في نوفمبر 2020. فيما حصل تطبيق My«Ooredoo» المبتكر على جائزة «أفضل تطبيق» من MENA Digital Awards. كما حصدت «Ooredoo» الكويت على الجائزة البرونزية من Stevie Awards العالمية وذلك عن افضل برنامج «استجابة للشركات والأعمال والحكومة» في مجال المسؤولية الاجتماعية. كما وحصدت «Ooredoo» جائزة الابداع الاعلاني لأفضل تلفزيون في العيد الوطني لعام 2020 من منتدى الاعلام العربي.

منتجات حصرية للشركات

وأكد البابطين ان قطاع الأعمال والشركات في الكويت كان له نصيب الأسد كذلك من الخدمات الحصرية خلال عام 2020، حيث اطلقت «Ooredoo» منصة التعليم الالكتروني بالشراكة مع Edunation، مع استمرار «Ooredoo» الكويت في دعم التحول الرقمي بأحدث الخدمات الرقمية، تقدم «Ooredoo» منصة التعلم الالكتروني Edunation كبيئة تعليمية جديدة تهدف الى تزويد المدارس بفرصة التحول الرقمي. Edunation وهو مزود لبيئة تعليمية حديثة العهد. تسعى جاهدة لمساعدة الطلاب على الاستفادة من اللحظات القابلة للتعليم من خلال منحهم امكانية الوصول الفوري الى المعرفة في جميع الأوقات».

وأضاف «لقد قمنا ايضاً بتوسيع حلولنا الرقمية وأطلقنا منتجات وخدمات حصرية: متجر الكتروني لموظفي الحكومة، اول متجر الكتروني B2B عبر الكويت، حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، البنية التحتية الافتراضية لسطح المكتب، مركز عمليات الأمن، جدارحماية تطبيقات الشبكة.

ودعمت «Ooredoo» استمرارية الأعمال وقدمت حلولاً مرنة منذ الأيام الأولى للجائحة: الكاميرا الحرارية، وحلول التباعد الاجتماعي من خلال تحليلات الذكاء الاصطناعي، وقياس الاشغال، والخوذة الذكية وحلول العمل عن بُعد. كما ونفتحر في «Ooredoo» باتمام 1000 يوم من خدمات مراكز البيانات دون توقف كما وتم تنفيذ عملية التوسع الناجحة لخدمات الشركات في 56 فرعاً لتقديم تجربة افضل للعملاء وتوفير الدعم على مدار الساعة وطوال ايام الأسبوع. كما قامت HP وARUBA باعتماد Ooredoo» Business شريكا ذهبيا».

تفاؤل واستدامة

وبتفاؤل واضح ختم البابطين بقوله «لقد كانت «Ooredoo» اول من طرح خدمات رقمية مبتكرة في الكويت، وأثبتت كذلك تصدرها المشهد من خلال الأداء الأستثنائي خلال الأوقات الصعبة التي مر بها العالم في عام 2020، وحققت بذلك التميز بجدارة. واليوم، نحتفي جميعا بكل ما انجزناه لعملائنا - بدءاً من تقديم حلول رقمية مبتكرة جديدة وصولا الى دعم الجهات الحكومية في الدولة والتعاون مع الشركات الكبرى وكل افراد المجتمع اثناء الأزمة، فلن نتوقف هنا بل ستستمر مسيرة التميز والعطاء من «Ooredoo» الكويت.

أهم الأحداث المالية

انخفضت قاعدة العملاء الموحدة بنسبة 5% لتصل الى 24.8 مليون في نهاية سنة 2020 مقارنة بـ 26.1 مليون لسنة 2019.

تأثرت الايرادات بالدينار بانخفاض المبيعات في الكويت (مع الدعم المجاني الكبير للعملاء المحليين للباقات والخدمات) وانخفاض ايرادات «Ooredoo» الجزائر بشكل رئيسي بسبب ضعف البيئة الاقتصادية وانخفاض قيمة العملة بالاضافة الى الأسعار التنافسية وتأثير «كوفيد-19» وما تبعه من قيود تجارية على جميع العمليات. ونتيجة لذلك، انخفضت الايرادات الموحدة بنسبة 6% لتصل الى 592.8 مليون دينار لسنة 2020 مقارنة بـ 633.5 مليون دينار في عام 2019. قفزت المبيعات الرقمية في 2020 في «Ooredoo» الكويت الى 90%.

انخفض الدخل قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والاطفاء بنسبة 15% لتصل الى 196.9 مليون دينار لسنة 2020.

بلغ صافي الربح العائد الى الشركة الوطنية للاتصالات المتنقلة مبلغاَ وقدره 3.4 ملايين دينار في لسنة 2020 مقارنة بـ 30.1 مليون دينار في سنة 2019 بسبب الانخفاض في الدخل قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والاطفاء.

بلغت الأرباح الموحدة للسهم الواحد 7 فلوس لسنة 2020 مقارنة بـ 60 فلساً للسهم الواحد في 2019. وقد اوصى مجلس الادارة بتوزيع ارباح نقدية بقيمة 15 فلساً للسهم الواحد.

