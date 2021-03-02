الشركة احتفت بشركاء نجاحها

مال وأعمال

كرمت شركة «Ooredoo» للاتصالات، ممثلي نقاط البيع ومحال التجزئة المتميزين وعدد من اداريي قطاع المبيعات في الشركة الذين حققوا اعلى مبيعات خلال شهري نوفمبر وديسمبر من عام 2020 لمنتجات الدفع المسبق. وتم حفل التكريم في المقر الرئيس للشركة يوم الأربعاء الماضي، بحضور ممثلي محال نقاط البيع ومحال التجزئة المتميزة. خلال الحفل، قدم مدير ادارة اول مبيعات المستهلكين، احمد درداب، جوائز وحزم تشجيعية تصل قيمتها الى اكثر من 600 الف دولار، شملت اجهزة iPhone XS. ويأتي هذا التكريم انعكاساً لتفاني ممثلي نقاط البيع ومحال التجزئة وما قدموه من جهود حثيثة طوال الأشهر الأخيرة من عام 2020، حيث شهدت شركة «Ooredoo» الكويت في هذه الفترة تطورات وانجازات مميزة على مستوى كل من الخدمات المقدمة ونسبة المبيعات. ومن جهته علق مدير ادارة اول مبيعات المستهلكين، احمد درداب، قائلاً: «مازلنا وسنظل رغم التحديات التي مر بها سوق خدمات الاتصالات بالكويت القيام بعمل الأنشطة الترويجية ودعم قطاعات السوق المختلفة بجميع الوسائل لخدمة عملائنا بالكويت، وتوفير ما يتناسب مع قاعدة العملاء في السوق». وأضاف درداب قائلا: «تضم شركة «Ooredoo الكويت» قائمة من الأفراد الذين اثبتوا كفاءة استثنائية في تفاعلهم مع العملاء ومعرفتهم الوافية بالسوق المحلي وأساليب العمل والبيع».

وأنهى تعليقه قائلاً: «نحرص دائماً على تدريب وتطوير موظفي ادارة المبيعات بشكل مستمر واثراء مهاراتهم خاصة تلك المتعلقة بالتعامل مع العملاء وأساليب المناقشة والحوار».

