«برقان»: 4 فائزين في سحب حساب يومي

مال وأعمال

أعلن بنك برقان عن الفائزين في السحوبات اليومية على حساب يومي، وقد فاز كل واحد منهم بجائزة 5 الاف دينار.

وكان الحظ في هذه السحوبات من نصيب: بدر خالد الفالح، ماجد هلال التميمي، عادل فصال الابراهيم، وسعد ظاهر الرشيدي بالاضافة للسحب اليومي، بنك برقان يوفر سحب ربع سنوي لحساب «يومي» للفوز بجائزة نقدية بقيمة 125 الف دينار وللتأهل للسحوبات الربع سنوية يتعين على العملاء الا يقل رصيدهم عن 500 دينار لمدة شهرين كاملين قبل تاريخ السحب وكما ان كل 10 دنانير تمثل فرصة واحده لدخول السحب. ويكون رصيد الحساب 500 دينار وما فوق.

