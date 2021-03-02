28 مليون دينار أرباح البورصة في 2020

مال وأعمال

أعلنت بورصة الكويت عن نتائجها المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر من عام 2020، اذ حققت الشركة اداءً استثنائياً بأرباح صافية بلغت حوالي 28 مليون دينار، محققةً بذلك نسبة زيادة تفوق 190% مقارنة بأرباح عام 2019، والتي بلغت 9.6 ملايين دينار.

وأوضحت الشركة بأن اجمالي اصولها بلغ حوالي 104.2 ملايين دينار، اي بزيادة نسبتها 187.8% مقارنة بعام 2019 حيث بلغ اجمالي الأصول حينها 36.2 مليون دينار، بينما ارتفعت حقوق المساهمين بنسبة 64.5% من 32.1 مليون دينار في عام 2019 الى 52.8 مليون دينار للسنة المنتهية في 31 ديسمبر من عام 2020.

كما اعلنت الشركة عن زيادة ايرادات التشغيل الى حوالي 22.2 مليون دينار، اي بنسبة بلغت 56.3% عن ايراداتها في عام 2019 التي بلغت آنذاك 14.2 مليون دينار. ذلك وبلغت قيمة ربحية السهم 128.5 فلسا، مقارنة بـ 47.8 فلسا في عام 2019، اي بزيادة نسبتها 169%.

وفي هذ السياق، اوصى مجلس الادارة في الاجتماع الذي عقد بتاريخ 1 مارس 2021، بتوزيع ارباح نقدية بقيمة 40 فلساً للسهم الواحد (خاضعة لموافقة الجمعية العمومية والجهات المختصة).

و قال رئيس مجلس ادارة الشركة حمد الحميضي،: «حققت بورصة الكويت ارباحاً صافية بقيمة بلغت حوالي 28 مليون دينار محققةً ارتفاعاً ملموساً بنسبة تفوق 190% مقارنةً بصافي ارباح عام 2019. وقد جاء هذا الأداء نتيجة للتطوير والتحسين المستمرين في السوق، اذ احرزنا تقدماً كبيراً في مسيرتنا لنكون بورصة اوراق مالية رائدة وبارزة في الشرق الأوسط، وسوق مال مصنف من قبل ابرز مؤشرات التصنيف العالمية.»

أضاف الحميضي: «على الرغم من الظروف غير العادية التي افرزتها جائحة فيروس كورونا المستجد، استمرت بورصة الكويت بسلسلة انجازاتها البـارزة وواصلــت اســتراتيجيتها سـعياً لوضع سـوق المـال الكويتـي علـى خارطـة الاسـتثمار كأحد افضل الأسـواق الماليــة في المنطقة، ومن الكيانات الحكومية التي تم خصخصتها بنجاح. اود ان اتقدم بجزيل الشكر الى الادارة التنفيذية وجميع موظفي بورصة الكويت على مساهماتهم فـي مسـيرة تطـور الشركة».

ولعل ابرز هذه الانجازات ادراج اسهم الشركة في السوق الأول، والذي يعتبر ثمرة الحصاد لجهود الشركة المتواصلة منذ تأسيسها، فضلاً عن الخدمات والمنتجات المتوافقة مع اعلى المعايير الدولية والتي

تتماشى مع رؤية الشركة الهادفة الى تطوير سوق مال ذي سيولة وشفافية، ما يتيح للمصدّرين امكانية الوصول الفعّال الى رأس المال، ويخلق فرص عوائد متنوعة للمستثمرين.

ومن جهته، علق محمد العصيمي، الرئيس التنفيذي لبورصة الكويت، على هذه النتائج قائلاً: «تواصل الشركة العمل على تطوير بنيتها التحتية واطار العمل التشغيلي وتستمر بالتزامها لتحسين كفاءة وجاذبية وأداء السوق لاستقطاب المزيد من رؤوس الأموال من المستثمرين المحليين والدوليين».

وأضاف العصيمي: «ان بورصة الكويت احدى المرافق الحيوية التي استمرت في العمل لتنجز جميع مشاريعها الرئيسية لهذا العام، والتي تضمنت ادراج اسهم شركة شمال الزور الأولى للطاقة والمياه وادراج اول صندوق عقاري مدر للدخل «بيتك كابيتال ريت». كما نجحت الشركة بالتعاون مع منظومة السوق بعملية ادراج سبع شركات في مؤشرات MSCI للأسواق الناشئة بعد ترقية الكويت الى «سوق ناشئ» في نهاية عام 2019».

أدت عملية الانضمام لتسجيل قيمة تداولات قياسية في السوق بلغت 961.6 مليون دينار، والتي تعد من اعلى قيم التداول في يوم واحد بتاريخ السوق وقيمة غير مسبوقة من تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية، بالاضافة الى زيادة الاستثمارات الاجنبية في الكويت وارتفاع ملكية المستثمرين الأجانب في السوق الأول بنسبة تصل الى 13%. كما مثلت تدفقات التداول للمستثمرين الأجانب ما يقارب نسبة 24% من قيمة التداولات في عام 2020، وبلغ اجمالي الأسهم المتداولة في عام 2020 اكثر من 52 مليار سهم، بزيادة نسبتها 33% عن اجمالي الـ 39 مليار سهم لعام 2019، والذي شكل استمراراً للاستراتيجية الفعالة التي انتهجتها بورصة الكويت لخلق بيئــة اســتثمارية جاذبة.

ســـوق رائد إقليمياً

تعمــل بورصة الكويت علــى تنميــة سوق مالي قوي يتمتع بالســيولة والمصداقية، قــادر علـى فتـح المجــال بشــكل فعــال امام الجهـــات المصــدرة للأوراق الماليـــة للتواصــل مــع اصحاب رؤوس الأمـــوال والمســـتثمرين بمـا يتيـــح فـــرصا حقيقيـــة متنوعـــة للعائد علـــى الاسـتثمار، ويســـاعد علـــى خلـــق ســـوق مالـــي متطـــور ورائد علـــى المســـتوى الاقليمي.

