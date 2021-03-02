المدلج: إنشاء جمعية «حماية المستهلك»

مال وأعمال

أصدر وزير التجارة والصناعة وزير الدولة للشؤون الاقتصادية فيصل المدلج قرارا وزاريا رقم 61 لسنة 2021 سمح بموجبه بانشاء جمعية «حماية المستهلك الكويتية».

وقالت وزارة التجارة والصناعة، في بيان صحافي، ان الجمعية المشهرة هي الثالثة التي تم اشهارها من قبل وزارة التجارة والصناعة. ونصت المادة الاولى من القرار على: «يرخص بتأسيس جمعية «حماية المستهلك الكويتية» ومقرها الكويت والمرفق نظامها الاساسي بهذا القرار ويمارس اعضاء مجلس ادارتها اعمالهم دون اجر او مكافأة».

وأضافت: «على مجلس ادارة الجمعية المشار اليها استكمال اجراءات شهر الجمعية وفقا لاحكام القانون رقم 24 لسنة 1962 في شأن الاندية وجمعيات النفع العام ولائحته التنفيذية».

وذكرت ان «تقيد الجمعية في سجل خاص ينشأ لهذا الغرض بادارة حماية المستهلك ويدون فيه اسماء اعضاء مجلس ادارتها وقرارات جمعياتها العمومية وما يطرأ عليها او مجلس ادارتها من تعديلات او الغاء او شطب، ويسري في شأن مواردها وكيفية استغلالها ونظام اعمالها والرقابة عليها فضلا عن احكام قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية جميع احكام القانون رقم 24 لسنة 1962 بشأن الاندية وجمعيات النفع العام». وأكد القرار على الجهات المختصة تنفيذ احكام هذا القرار والعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

