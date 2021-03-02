213 مليون دينار أرباح البورصة بدعم «القيادية»

مال وأعمال

استهلت البورصة تعاملات شهر مارس باللون الأخضر مع ارتفاعات جماعية لمؤشراتها بدعم من الأداء الجيد للأسهم القيادية لترتفع القيمة السوقية بنحو 213 مليون دينار بنسبة 0.64 في المئة من 32.871 مليار دينار في جلسة الاثنين، الى 33.213 مليار دينار لتكسر حاجز الـ33 مليار دينار في جلسة امس.

وصعدت القيمة السوقية للسوق الأول بنسبة 0.7 في المئة وبقيمة 174 مليون دينار من 24.86 مليار دينار الى 25.04 مليار دينار، كما زادت القيمة السوقية للسوق الرئيسي بنسبة 0.48 وبقيمة 39 مليون دينار من 8.001 الى 8.04 مليارات دينار.

وارتفع السوق الأول بمعدل 0.7 في المئة وبنحو 43.1 نقطة من 6157.47 نقطة الى 6200.6 نقطة، كما ارتفع المؤشر العام بنسبة 0.64 في المئة، وبنحو 36.6 نقطة من 5649.16 نقطة الى 5685.77 نقطة.

كما زاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.48 في المئة وبنحو 22.56 نقطة من 4650.5 نقطة الى 4673.08 نقطة، وسجل مؤشر «الرئيسي 50» ارتفاعاً بنسبة 0.6 في المئة وبنحو 32.5 نقطة ليرتفع من 4820.75 نقطة الى 4853.25 نقطة.

وشهدت سيولة الجلسة تراجعاً بنسبة بلغت 35 في المئة لتصل الى 50.39 مليون دينار مقابل 77.6 مليون دينار في جلسة الأربعاء الماضي، في المقابل ارتفعت احجام التداول بواقع 1.4 في المئة لتصل الى 256 مليون سهم مقابل 252.5 مليون سهم، وهبطت الصفقات بنسبة 3.6 في المئة الى 11.7 ألف صفقة.

وبلغت سيولة السوق الأول 37.8 مليون دينار وذلك بالتداول على 102.8 مليون سهم عبر 6.7 آلاف صفقة، وبلغت سيولة السوق السوق الرئيس 12.6 مليون دينار وذلك بالتداول على 153.2 مليون سهم عبر 4.98 آلاف صفقة.

سجلت مؤشرات 10 قطاعات ارتفاعاً امس بصدارة التكنولوجيا بنمو نسبته 4.60 في المئة، يليه الصناعة بنحو 1.62 في المئة، بينما تراجع قطاعان فقط، الأول المنافع وانخفض بواقع 1.17 في المئة، والثاني الرعاية الصحية وهبط بنسبة 0.14 في المئة.

على مستوى الأسهم، تصدر سهم «مينا» القائمة الخضراء بارتفاع نسبته 9.85 في المئة، فيما تصدر سهم «استهلاكية» القائمة الحمراء متراجعاً بنحو 9.44 في المئة.

وتصدر سهم «بنك الخليج» نشاط التداول بالبورصة على كل المستويات بكميات بلغت 31.45 مليون سهم بقيمة 6.79 ملايين دينار، ليُغلق السهم مستقراً عند سعر 216.

