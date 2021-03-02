«أسواق المال» دشَّنت ثالث إصدارات مجلتها التوعوية الإلكترونية

مال وأعمال

أعلنت هيئة اسواق المال عبر موقعها الالكتروني عن اطلاق العدد الثالث من مجلتها التوعوية الالكترونية في الأول من شهر مارس الحالي. وقد تنوعت موضوعات الاصدار الجديد التي تضمنتها زوايا المجلة المختلفة: التوعوية والقانونية والخبرية وتلك المتعلقة بتغطية انشطة الهيئة وفعالياتها.

هذا، وقد بدأ الاصدار الجديد بـ «افتتاحية العدد» د. احمد الملحم رئيس مجلس مفوضي الهيئة عرض فيها لانتهاء المرحلة التأسيسية للهيئة وبدء مرحلة جديدة بأهداف متجددة يوجزها هدف استراتيجي في المدى القريب تتوحد الجهود لتحقيقه يتمثل في ترقية الكويت لمستوى الأسواق الناشئة المتطورة وفقاً لمؤشرات FTSE Russel. لتتوالى بعد ذلك زوايا الاصدار الثابتة، بدءاً بزاوية «عبق الريادة» التي اوجزت سيرة المغفور له بإذن الله هشام العتيبي وزير التجارة والصناعة الأسبق، وثاني مديري سوق الكويت للأوراق المالية ودوره في خدمة اقتصادنا الوطني، بينما تناولت الزاوية القانونية موضوع القوانين التبعية والتكميلية، تلتها زاوية «حدث العدد» المخصصة لاستعراض ترقية الكويت للأسواق الناشئة وفقاً لمؤشرات MSCI حيث عرضت لأصداء تلك الترقية في الأوساط السياسية والاقتصادية. زاوية «حوار العدد» قدمت حواراً مطولاً مع الخبير الاقتصادي جاسم السعدون، اوجزت فيه مسار حياته الشخصية والمهنية وظروف تأسيس شركة الشال للاستشارات، كما عرضت لمواقفه وآرائه في قضايا اقتصادية وسياسية عدة.

أما زاوية «تقارير» فقدمت ثلاثة تقارير تخصصية، اولها عرض اداء بورصة الكويت خلال الربع الأخير من العام الماضي، اما ثانيها فخصص لمتابعة مهام الرقابة المكتبية لكل من الأشخاص المرخص لهم وأنظمة الاستثمار الجماعي والشركات المدرجة غير المرخصة. اما ثالث وآخر تلك التقارير فعرض احصائيات وبيانات مجمعة للمحافظ الاستثمارية خلال ارباع سنة 2020، تلتها زاوية «افصاح» التي عرضت لموضوعين: الافصاح وفقاً لتشريعات الهيئة، وتطوير الافصاح المالي الحكومي. اما زاوية «حوكمة» فتناولت موضوع الاتجاه العالمي نحو حوكمة الشركات المتكاملة.

