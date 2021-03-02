العملات عالية المخاطر تتعافى

مال وأعمال

انتعش الدولار الأسترالي وغيره من العملات عالية المخاطر مقابل الدولار، فيما بدا أن موجة بيع الأسبوع الماضي في السندات العالمية بفعل مخاوف بشأن تشديد السياسة النقدية في نهاية المطاف قد انحسرت في الوقت الحالي.

واستقطب الجنيه الاسترليني دعما اضافيا من رهانات على تعاف اقتصادي أسرع وتيرة مدفوع باللقاحات المضادة لفيروس كورونا، بينما دفع تحسن الشهية للمخاطرة مجددا الين الياباني الذي يعتبر ملاذا آمنا لأدنى مستوى في ستة أشهر مقابل الدولار.

وقال تورو ساساكي رئيس أبحاث السوق لدى جيه.بي مورغان في طوكيو «السوق تضع في الحسبان على نحو مبالغ فيه (احتمال رفع أسعار الفائدة في الأمد القريب).

«في نهاية المطاف، من الحقيقي أنه اذا استمرت قوة الاقتصاد واذا ارتفعت الضغوط التضخمية، فانه يتعين على البنك المركزي تطبيع سياسة أسعار الفائدة. لكننا نعتقد أنه من السابق لأوانه جدا فعل ذلك، لذا فهذا نوع من المبالغة في رد الفعل في الوقت الراهن».

وقفز الدولار الأسترالي 0.6 بالمئة الى 0.7754 دولار في الجلسة الآسيوية، عقب انخفاضه 2.1 بالمئة وصعد الدولار النيوزيلندي 0.6 بالمئة الى 0.7270 دولار ليتعافى من نزوله 1.9 بالمئة وارتفع الاسترليني 0.4 بالمئة الى 1.3972 دولار اذ يراهن المستثمرون على أن حملة سريعة للتطعيم من فيروس كورونا ستساعد

الاقتصاد البريطاني على الخروج من ركود عميق مدفوع بالجائحة.

وربح اليورو 0.2 بالمئة الى 1.20910 دولار بعد أن نزل 0.9 بالمئة في نهاية الأسبوع الماضي، وهو أكبر تراجع منذ أبريل

ومقابل الين، بلغ الدولار أعلى مستوى في ستة أشهر عند 106.70 قبل أن يمحو مكاسبه.

ولم يطرأ تغير يذكر على مؤشر الدولار في الجلسة الآسيوية بعد أن سجل أكبر ارتفاع منذ يونيو.

وتقتفي أسواق العملة أثر سوق السندات العالمية، التي ارتفعت فيها العوائد الأسبوع الماضي ترقبا لانتعاش اقتصادي سريع ورهانات على أن البنوك المركزية العالمية ستحتاج الى تشديد السياسية في موعد أقرب بكثير مما كانت تتوقع. وفي أسواق العملات المشفرة، ارتفعت بتكوين اثنين بالمئة الى 46155.72 دولاراً لكنها ما زالت تقل عن المستوى القياسي المرتفع البالغ 58354.14 دولاراً الذي بلغته في 21 فبراير.

