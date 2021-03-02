«ريكونسنس»: إصدار الجزء الثاني من السلسلة البحثية لـ «الحوكمة»

مال وأعمال

اعلن مركز ريكونسنس للبحوث والدراسات، انه بصدد اصدار الجزء الثاني من سلسلة الورقات البحثية الخاصة بملف الحوكمة في الكويت في شهر مارس الحالي. وصرح نائب الرئيس التنفيذي للمركز، يوسف الغصين: «قام المركز بنشر الجزء الأول من هذه السلسلة البحثية المتخصصة في شهر فبراير الماضي، حيث تناولت دور الحكومة في تقنين الحوكمة، وتطبيقات الحوكمة في كل من بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال الكويتية، وسوف يتم التركيز في الجزء الثاني من هذه السلسلة البحثية على نقطتين أساسيتين وهما، ديوان المحاسبة ونزاهة»

وسيساهم في إعداد سلسلة الأوراق البحثية كل من:

? الدكتور/ داود بن عيسى: أستاذ الفقه المقارن والمالية الإسلامية بكلية القانون الكويتية العالمية، ومدير عام مركز طيبة للاستشارات الشرعية.

? أحمد البدر :المتخصص في الامتثال التنظيمي والحوكمة ومكافحة عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وإدارة المخاطر.

? ناصر بورسلي: حاصل على الشهادة المهنية في الالتزام الرقابي (جامعة مانشستر) وماجستير ادارة الاعمال، والمتخصص في مجال الرقابة على البنوك و شركات الاستثمار.

