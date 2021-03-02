دعوات لشراء سندات الخزانة الأميركية

مال وأعمال

سرعان ما تشكل إجماع جديد في السوق بعد البيع الهائل للسندات الأسبوع الماضي، بحيث أصبحت التوقعات برفع أسعار الفائدة شديدة للغاية وحان وقت الشراء.

يرى متداولو عقود المبادلة الآن أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيرفع أسعار الفائدة في مارس 2023، مع تسعير أكثر بنحو 90 نقطة أساس عن المستويات الحالية بحلول نهاية عام 2024. وقد خرج عدد من الاستراتيجيين، قائلين إن هذا كثير جداً ويجب على المستثمرين شراء السندات قصيرة الأجل حتى تتلاشى الحركة.

أوصى محلل جي بي مورغان جاي باري، بشراء سندات مدتها خمس سنوات، في حين ضاعف الاستراتيجيون في شركة TD Securities موقفهم الصعودي على نفس الأوراق المالية يوم الجمعة، وفقاً لما ذكرته «بلومبيرغ»، واطلعت عليه «العربية.نت».

