دينا الشربيني تعاقدت على بطولة مسلسل من إنتاج منصة «شاهد»

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كشفت الممثلة المصرية دينا الشربيني عن تعاقدها لبطولة مسلسل جديد من انتاج منصة «شاهد».

وقالت الشربيني خلال احد البرامج، أنها تتعاون مع منصة شاهد للمرة الأولى، وأن المسلسل سيكون من 8 حلقات وسيتم تصويره في لبنان، حيث تعتبر فكرته جديدة عن أي عمل قدمته من قبل.

كما كشفت الممثلة المصرية بأنها وقعت عقد فيلم جديد ستبدأ تصويره فور انتهاء موسم رمضان القادم. مؤكدة عدم قلقها وتخوفها من المشاركة في 5 أعمال لم يعرض أي أحد منها بعد عام تقريبا من تصويرها. قائلة: «كل عمل عملت فيه مع أحد النجوم من زملائي هو منافسة جميلة وأعتز بالعمل معهم. ففيلم (البعض لا يذهب للمأذون مرتين) كان حلما بأن أمثل مع الفنان كريم عبد العزيز وتحقق الحمد لله. وفيلم رعب مع أحمد داود، والثالث مع أحمد الفيشاوي (30 مارس) والذي تجمعني به علاقة صداقة ولكننا لم نمثل مع بعض من قبل. والفيلم الرابع فيلم كوميدي مع مصطفى خاطر (ثانية).. جميع هذه الأفلام لا أتخوف من عرضها معا، فشرف لي التمثيل مع هؤلاء النجوم زملائي. وأخيرا هناك فيلم جديد تعاقدت عليه، وهناك فيلم سادس ما زلت أقرأه حاليا وفور الانتهاء منه سأوقع عقده ان شاء الله». جدير بالذكر أن الشربيني تشارك في الموسم الرمضاني بمسلسل «قصر النيل»، حيث انتهت من تصوير نصف مشاهدها فيه رغم القاء القبض على المنتج محمد مشيش واصابة أكثر من نجم بفيروس كورونا. ويعد مسلسل «قصر النيل» البطولة الرمضانية المطلقة الرابعة لها على التوالي في موسم دراما رمضان، وهو أول عمل يكتَب خصيصا لها بعد اعتمادها في السنوات الماضية على تمصير مسلسلات عالمية، والعمل من تأليف محمد سليمان عبد الملك. ويشاركها في بطولته كل من: ريهام عبد الغفور، وأحمد مجدي، وصلاح عبد الله، وصبري فواز، ومحمد محمود عبد العزيز، وأحمد خالد صالح، ومحمد حاتم، ونبيل عيسى، وعمر السعيد، وناردين فرج، ومريم الخشت، ومحمود البزاوي، وسامي مغاوري.

