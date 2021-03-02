عرض «بخور القصائد» على قناة أبوظبي

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بدأت قناة أبوظبي عرض حلقات مسلسل «بخور القصائد»، حيث تم الانتهاء من تصوير العمل في مدينة الرياض مؤخرا ويتكون العمل من 30 حلقة منفصلة، تتضمن 10 قصص مختلفة ومنفصلة، وكل قصة 3 حلقات درامية، وتتناول مجموعة من القصص الرومانسية والاجتماعية، وحكايات الحب والولع وعذاب الفراق.

ومسلسل «بخور القصائد» مستوحى من محتوى ما يقارب 70 قصيدة من القصائد الشعرية للشاعر الأمير خالد الفيصل، والتي تعبر عن الحالة الدرامية في مجريات مشاهد وأحداث القصص، وينتمي لنوعية الأعمال الدرامية الرومانسية، وتدور أحداثه في قالب رومانسي تراجيدي حول علاقات الحب والحرمان والتحديات التي يجب على كل شخص أن يتحملها مقابل الدفاع عن حبه.

والعمل من تأليف عفاف مطر، واخراج زياد نظمي، وانتاج أبوظبي للاعلام، ومنتج منفذ «فرست ميديا»، وبطولة مجموعة كبيرة من الممثلين والممثلات من السعودية والخليج ومنهم؛ تركي اليوسف، ميلا الزهراني، طلال السدر، ماجد مطرب فواز، ليلى السلمان، بدر اللحيد، سالي زاك، أميرة محمد، مديحة كنيفاتي، سعد الطلاس، ريم العلي، وجبران الجبران.

