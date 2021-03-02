الكويـت تستحـق الأفضـل

آراء

قبل أيام قليلة مضت عاشت الكويت وعاش الكويتيون فرحتي عيد الاستقلال الـ 60 وعيد التحرير الـ 30 ولكن هاتين الفرحتين كانتا منقوصتين لدى أهل الكويت، والسبب الواضح فيروس كورونا المستجد وهو ذلك الضيف الثقيل الذي جثم على صدور سكان الكرة الأرضية منذ عام أو اكثر قليلا وأصاب العالم بالشلل العام من حيث النشاطات التجارية والاقتصادية وحركة التنقل بين ارجاء المعمورة واصيبت العلاقات الاجتماعية بمختلف أنواعها بالجمود والفتور بسبب الحذر من الفيروس المذكور، ولكن الحال عندنا بالكويت زاد مع هذا الفيروس المذكور، والحق يقال ان الحكومة السابقة والحكومة الحالية المستقيلة اجتهدتا بقدر ما سمح لهما، ولكن اخفاقاتها كانت واضحة للأعمى ونضع العذر لهما لأنها المرة الأولى التي تتعامل فيها حكومة رشيدة مع جائحة صعب على العالم كله التعامل معها وعلاج تبعاتها بصورة مثالية ومرنة.

ولكن اهل الكويت فرحتهم لم تكن منقوصة بسبب «كورونا» فقط «بل فوق البلاء عوانه» حيث الفرحة غير كاملة لأننا نعيش مع حكومة مستقيلة منذ فترة كبيرة ووجودها لتصريف العاجل فقط، وواقع الحال يقول إنه ليس هناك عاجل ولم يتم تصريف شيء يذكر يصب بصالح البلاد والعباد وكل الردود والاجابات ما في شيء الحكومة مستقيلة وننتظر الحكومة الرشيدة الجديدة التي حالها لم يختلف عن سابقتها لكون الفساد بات سيد الموقف وبات الصراع بين القوى السياسية والاقتصادية على أشده وأصحاب المصالح والنفوذ ينتظرون الفائز للمباركة له وتقديم العزاء للخاسر بالجولة الحالية أو من الطبيعي أن الناس تهلل وتصفق للواقف وهو الحبيب، وفوق كل هذا وذاك يأتي الأداء المتناحر بين نواب مجلس 2020م بين غالبية ذات أجندة خاصة ومطالب وضعت مسبقا وغالبية أخرى تبحث عن مكاسبها ومصالحها وترسيخ مفهوم نائب الخدمات من جديد وسط صراع نيابي - نيابي وخلاف نيابي - حكومي وهذا بسبب لأن كلا منهم يبحث عن ان يقول للشارع الكويتي نحن الأقوى والأصلح، والنتيجة الطبيعية لكل هذا يكون الخاسر الوحيد هو المواطن الكويتي الذي هلك بسبب «كورونا» وإجراءاتها الصحية والغلاء الذي زاد وكبر على ظهر المواطن البسيط، ولا يوجد رادع يوقف هذا الغلاء الفاحش ويرحم المواطن، وفوق كل هذا يخرج لك احد المستفيدين ويتباكى على هبوط العقارات وانخفاض الإيجارات العقارية وان السوق المحلي أصيب بالشلل والفتور، والحكومة والنواب كل منهم في وادٍ والمواطن أصبح متروكاً للأقدار، ولذا أقول مالك إلا الله يا وطن و يا مواطن، والحين وضعنا المعلن شكلا «كورونا» وطلائبها وحقيقتنا تقول الشق عود، حكومة ونواب وصل الحال فيهم أو سيصل قريبا لمرحلة اللاعودة وهنا بيت القصيد وهو السبب الأكبر الذي جعل احتفالنا بالعيدين منقوصاً وفوق كل هذا وذاك الـ «كورونا» يا عيوني.

وبالختام الكلمة للجميع أن الكويت تستحق الأفضل وأهلها هم الذين يستحقون الأفضل والأكمل فاتركوا صراعاتكم وتعففوا عن مكاسبكم وتجردوا من حروبكم واعملوا للكويت وأعيدوها كما كانت لؤلؤة الخليج وجوهرة الشرق الأوسط حتى لا تخرج علينا بعض الكلاب النابحة تنتقد الكويت وتنتقد ديموقراطيتها وتتبجح على توقف التنمية لدينا وكأنهم هم في بقع وردية ومخملية فرحين ببعض الأموال والمدن الخرسانية من دون ديموقراطية بسيطة أو حتى حق مدني واحد بس اكل وانبح وقت الطلب منك، ونرجع ونقول هذي الكويت صلي على النبي والكويت تستحق الأفضل، والحين ما عاد كلام سوى الدعاء لله سبحانه وتعالى أن يحفظ الكويت وأميرها وشعبها من كل شر وسوء، ويخرس نباح الكلاب من حديثي العهد بالخير والنعمة، ولما تسمع اسم الكويت حط ايدك على رأسك، ولكن الشرهة ليست عليك الشرهة على ربعنا الذين انشغلوا عن الكويت وتركوا الكلاب تعوي علينا واعلموا ان الكويت تستحق الأفضل، ولا يصح إلا الصحيح.

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? مواطن خبل يسأل: ليش بعض النواب يدورون الستر بالمتر لما يسمعون كلمة (حل)؟ الجواب كل منهم يداري خبزته والاهم ان كلمة حل مأخوذة من الحلول (مسهل) وانت متى بتعقل وتركد يا مواطن.

