«كافي تحلطم».. إرضاء الناس غاية لا تدرك!

آراء

لم أر ولم أسمع عن أناس «تتشره» كثر اللي عندنا بالكويت، على كل شيء «تتشره» والغالبية «ما يعجبها العجب ولا الصيام برجب»، يعني ان الحكومة تفرض حظرا من أجل صحتهم ومصلحتهم فيقومون بالتحلطم ويتشرهون لماذا وليش الحظر؟ أعيد من أجل ان يفيدوا فلانا وعلانا، كل البلدان طبقت حظرا لم نسمع أو نر أن أحدا تحلطم وتشره عليهم ما في الكويت. إذا فتحوا المطار تحلطموا ونفس الشيء اذا أغلقوه. الآن العالم كله بدأ بالتطعيم للمناعة ضد كورونا ولعله من المؤكد أن هناك آثارا جانبية للتطعيم كما هو كل دواء والتشره والتحلطم ليش طعمونا «جونسون» ما طعمونا «فايزر» لا الفايزر حق ناس معينه و«جونسون» حق ناس معينين، وعندما عطلت المدارس بسبب جائحة كورونا وتأخرنا بالتدريس لماذا تأخرنا؟ ولماذا ما يقومون بالدراسة عن بعد حالنا حال دول العالم؟ ولما بدأت الحكومة بالدراسة عن بعد انطلق المتحلطمون بالقول لا فائدة فيها ومخرجاتها سيئة، وأبناؤنا ما يعرفون يكتبون ويقرؤون، وغدا اذا تخرجوا مو فاهمين شيء.

بذمتكم ماذا تريدون من الحكومة أن تعمل حتى ترضيكم وحتى عندما أغلقت بعض الأنشطة من أجل الحفاظ على صحتكم رأينا انتقادات للحكومة وتساؤلات ما لها معنى من مثل: «ليش وشمعنى هذه الانشطة وليش مو انشطة ثانية أكيد علشان جذيه وجذيه»، وعندما كانت الانشطة مفتوحة لماذا الحكومة فاتحة الدنيا وتاركة كل شيء مبطل مو خايفة علينا من المرض.

كان الله في عونك يا حكومة والله لم أر حكومة تخاف على شعبها ودايرة بالها على صحته كثر حكومتنا، وما شفت حكومة قدمت وأعطت وسهلت على شعبها كما قدمت وعملت حكومة الكويت، إلا أنه وفعلا كما قالوا «إرضاء الناس غاية لا تدرك»، لذا يا أهل وطني فهذا غير معقول.

وبالختام اقول حفظ الله الكويت واميرها وشعبها وأبارك لهم بمناسبة عيدي التحرير والاستقلال أعادهما الله علينا بالخير وأدعو الله ان يديم علينا نعمه الامن والامان وان تكون الكويت وأهلها بخير دائما وادعو الله ان يزيل عنا وعن العالم بأسره هذا الوباء.

