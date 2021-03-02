مهارات إدارية 8 - تقييم الأداء

آراء

تقييم الأداء هو عملية تحليل ادارية ومراجعة شاملة لأداء الموظفين خلال فترة زمنية محددة بشكل منظم ومستمر وفقاً لمعايير أداء خاصة؛ منها معايير شخصية ومنها ما هو مرتبط بالعمل ومنها معايير سلوكية في تعامل الموظفين مع محيطهم.

يعد تقييم الأداء وسيلة للتطوير الوظيفي من خلال معرفة نقاط القوة والضعف لدى الموظفين، والعمل على تحسين وتقوية نقاط الضعف، وتعزيز نقاط القوة، وتشجيعهم للعمل بكفاءة في المستقبل، كما يحدد القدرات والمواهب الكامنة لدى الموظفين والتي تمكّنهم من الارتقاء في سلم التدرّج الوظيفي.

ان تحديد معايير تقييم الأداء أمر أساسي لنجاح العملية، والتي تساعد في تعريف الموظفين بما هو مطلوب منهم لتحقيق أهداف المنظومة، وتوجيه المديرين الى نقاط القوة والضعف التي تعمل على تطوير الأداء، ومعرفة المستويات التي يعتبر عندها أداء الموظفين مقبولاً.

ولنجاح عملية التقييم لا بد أن تتوافر الخصائص التالية بالمعايير:

1. الصدق: حيث إنّ المعايير ترتبط ارتباطاً وثيقاً بنفس العنصر المُراد قياسه.

2. الثبات: وجود درجة من الانسجام في النتائج عند استخدام المعايير في أوقات مختلفة.

3. القدرة على التمييز: تمييز المعايير عن بعضها بعضاً من حيث المعنى والتسمية للحصول على أفضل النتائج وتسهيل عملية التقييم.

تعود أهمية عملية تقييم الأداء الوظيفي الى النقاط التالية؛ ونذكر منها:

1. تخطيط الموارد البشرية ورفع الروح المعنوية للموظفين: ان تخطيط السياسات التشغيلية والتطويرية والتدريبية يرتبط بشكل أساسي بالأسس السليمة لعملية تقييم أداء الموظفين، والعمل على استقطاب قوى بشرية ذات كفاءة وفعالية عالية للحصول على أفضل النتائج، الأمر الذي يعمل على نشوء علاقة قائمة على أساس من الثقة والتفاهم بين الادارة والموظفين وتقوية ورفع الروح المعنوية لديهم.

2. تحديد الاحتياجات التدريبية: بعد تقييم نقاط القوة والضعف لدى الموظفين يتم تحديد احتياجاتهم من التدريب ومن ثم قياس فاعلية البرامج التدريبية للحصول على أفضل النتائج.

3. تطوير وتحسين الأداء وتحديد المعوقات: ان معرفة وتحديد نقاط القوة والضعف لدى الموظفين يؤدي الى تطوير وتحسين تلك النقاط، الأمر الذي سيؤثر ايجابيا على مستوى الأداء العام للموظفين في تحقيق الأهداف المنشودة ومعرفة مكامن الخلل المطبّقة والعمل على اصلاحها.

4. المساهمة في اتمام عملية الترقية: انّ وجود سجل تقييم أداء الموظفين للسنوات السابقة يساهم في امكانية رفع مستوى الموظفين وترقيتهم والتوسع في مسؤولياتهم، في حين ثبوت تقصير أي موظف وحصوله على عقوبة ما تعمل على منعه من الترقية لتلك السنة، وبالمقابل امكانية تلافيها في السنوات القادمة.

أخيراً وليس آخراً؛ انّ عملية تقييم الأداء تهدف الى تحقيق أهداف ادارية تتمثل في تشخيص المتفوقين والمقصرين، وأهداف استراتيجية من حيث التكامل بين الأهداف المنشودة ونشاط الموظفين لتنفيذ الخطط الاستراتيجية، بالاضافة الى أهداف تنموية من خلال التّعرف على جوانب الضعف لدى الموظفين والعمل على تقويتها وتحسينها وتطويرها.

والله ولي التوفيق.

