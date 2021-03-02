أنت طالب غبي..

آراء

طالب جامعي درس بجامعة كوبنهاجن الدنماركية، وفي اختبار الفيزياء تحديدا كان هنالك سؤال كالتالي:

كيف تحدد ارتفاع ناطحة سحاب باستخدام الباروميتر؟

والباروميتر هو جهاز قياس الضغط الجوي.

والاجابة الصحيحة هي:

طريقة قياس الفرق بين الضغط الجوي على سطح الأرض والضغط الجوي على سطح ناطحة السحاب.

لكن المفاجأة أن اجابة هذا الطالب لم تكن كذلك اطلاقاً، حيث استفزت أستاذ مادة الفيزياء ما جعلته يتخذ قرارا برسوب هذا الطالب، دون اكمال قراءة اجاباته عن الأسئلة الأخرى.

ما اجابة الطالب التي استفزت الأستاذ؟!

كانت الاجابة: «أن أربط الباروميتر بطرف حبل طويل ثم أدليه من أعلى الناطحة حتى يلامس الأرض، ومن ثم أقيس طول الحبل»!

شعر الطالب بالظلم، قدم تظلما للجامعة مؤكدا فيه صحة اجاباته في اختبار الفيزياء، ووفقاً للقوانين واللوائح قررت الجامعة تشكيل لجنة، وجاء في تقرير اللجنة بأن اجابة الطالب صحيحة بالفعل لكنها طريقة بدائية ولا تدل على المامه بمادة الفيزياء، وتقرر منح الطالب فرصة أخرى يثبت فيها معرفته العلمية بمادة الفيزياء.

طلبت الجامعة من اللجنة طرح السؤال نفسه على الطالب بطريقة شفهية ليجيب عنه أمامهم وبالتالي يتم اتخاذ القرار المناسب وفعلا كان ذلك والمفاجأة أن اجابات الطالب جاءت كالتالي:

قال: لدي الكثير من الاجابات التي يمكن أن أقيس بها ارتفاع ناطحة السحاب ولكني لا أدري أيهما الأفضل؟

فقالت له اللجنة، هات كل ما عندك.

فأجاب الطالب قائلًا:

يمكننا أن نقوم بالقاء الباروميتر على الأرض من أعلى ناطحة السحاب، ثم نقيس الزمن الذي يستغرقه الباروميتر في الوصول الى الأرض، وباستخدام قانون الجاذبية الأرضية يمكننا حساب ارتفاع الناطحة.

وهناك اجابة أخرى يمكن استخدامها اذا كانت الشمس مشرقة، وذلك عن طريق قياس طول ظل الباروميتر وطول ظل الناطحة، ومن ثم يمكننا معرفة ارتفاع الناطحة باستخدام قانون التناسب بين الطولين وبين الظلين.

واذا أردنا أن نريح عقولنا فهناك حل أسرع، نقول لحارس الناطحة إن هذا الباروميتر الجديد هدية لك ان أخبرتني كم يبلغ ارتفاع تلك الناطحة؟

أما اذا أردنا تعقيد الأمور فهناك حلٌ أخير وهو أن نحسب ارتفاع الناطحة بقياس الفرق بين الضغط الجوي على سطح الأرض والضغط الجوي أعلى الناطحة بواسطة الباروميتر.

كانت تلك الاجابة الرابعة هي التي تنتظرها اللجنة للتأكد من المام الطالب بالمادة العلمية وفهمه لها، بينما كان الطالب نفسه يعتقد أن تلك الاجابة هي أسوأ الاجابات لأنها معقدة وأكثر صعوبة من سابقيها.

وبالنتيجة رفضت اللجنة أعطاءه درجة على اجابة هذا السؤال.

كان بالنسبة للجامعة أن هذا الطالب هو أغبى طالب في مادة الفيزياء، واستمر يأخذ تقديرا متدنيا في الجامعة.

هذا الطالب لم يكن يعلم المعادلات الفيزيائية، بل كان يفكر ويبدع في ابتكار طرق ومعادلات فيزيائية سهلة وميسرة وغير معقدة، ولم تعلم الجامعة أن هذا الطالب ليس غبياً ولكنهم يسيرون على منهج دراسي محدد لا يريدون تطويره والابداع فيه.

كان ذلك الطالب هو نفسه العالم نيلز بور عالم الفيزياء العبقري و أحد أشهر علماء الفيزياء في العالم الذي لم ينجح فقط فيها بل يعد هو الدنماركي الوحيد الذي حاز جائزة نوبل في الفيزياء عام 1922م بسبب عمله في النظرية الذرية التي قال عنها أينشتاين إنها تحفة رياضية، بالاضافة الى حصوله على العديد من الجوائز الأخرى.

الخلاصة..

المبدعون في بلادنا الاسلامية والعربية كثر، ولكن هم بحاجة الى الدعم وتوفير الفرص المناسبة لهم.

وفي بلدنا الكويت لدينا مبدعون في مجالات شتى، ولدينا مخترعون ولكن مع شديد الأسف لا اهتمام لاختراعاتهم.

كثير من العلماء السابقين لم يكونوا من حملة الشهادة الجامعية ولا يحملون لقب «دكتور» لكنهم سجلوا أسماءهم في التاريخ.

لو تهتم الدولة بالمخترعين والمبدعين في جميع المجالات فسيكون لدينا رقي وتطور وابداع يسهم في القطاع التعليمي والاقتصادي والسياحي والعلمي والتقني.

الفرق بين حياتنا كبشر وبين باقي المخلوقات أننا نستطيع توجيه حياتنا نحو الأفضل، والعمر يمر كما تمر عقارب الساعة، لن ترجع الى الخلف، جمال وسعادة حياتك أن تكون منتجاً، مبدعاً، تترك شيئاً جميلاً لمن يأتي من بعدك.

ودمتم،،،

