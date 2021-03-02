تاريخ راسخ

آراء

عاشت كويت العز وعاش ابطالها

في ظل رب العرش ثم أمجادها

أهل العروبة والوفا لحفادها

أهل الشجاعة وقادةً لجيالها

ونواف الأحمد عشت ياربانها

فيه البسالة وكلمته قد قالها

وولي عهده مشعل اللي رامها

الكل منهم بالعهد قد نالها

وهذي الكويت الغالية بنحبها

وشعب الكويت شعباً وفي برجالها

ونسائها فخر النساء بكونها

عيد عليكم يا كويت بفراحها

عيد تجدد ورمزها بعلامها

جيش تحدى الغزو في تحريرها

واستبسل الابطال في ميدانها

قد قالها فهد العروبة قالها

مصيرنا واحد ونحيا برضها

وهذي السعودية تعايد أهلها

وإخوانها أهل الكرم في أرضها

دار الكويت دار السلام ورمزها

رمز الإخاء ومن يروم أفلاكها

دامت لنا جاره ودام رخائها

وأمنها قد ساد كل أرجائها

دامت بلاد العز ويحيا شعبها

كلمات الشاعر حمدان الفضلي المالكي