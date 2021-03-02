القرد الرامي للسهام!

الاخيرة

في أميركا يقوم خبراء الأسهم بتدريب قرد على رمي السهام على لوح كبير معروض عليه أسهم الشركات المدرجة بالبورصة، وتسجل أسماء الشركات التي تصيبها أسهم القرد ثم تقارن في نهاية الشهر مع أسعار الشركات التي أوصى بشرائها كبار المختصين، وقد اكتشف أن خيارات القرد تفوق في صحتها أحيانا خيارات المختصين وهو ما يثبت حقيقه أن هناك قانوناً للصدفة أو للاحتمالات غير المدروسة يعادل في بعض الأحيان الخيارات المدروسة.

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لذا كان مستغرباً ضمن ذلك المعطى وتلك النظرية كم القرارات الخطأ التي عشناها خلال حقب سابقة، ففرص الخطأ يفترض أن تعادل فرص الصواب إلا أن الحقيقة تظهر أننا كنا نخطئ تقريباً في كل قرار رئيس نتخذه ثم ندفع أثماناً باهظة لذلك الخطأ دون داعٍ، وأصبحت بعض الأخطاء معالم يشار إليها بالبنان وتضرب بها الأمثال.

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لقد جربنا مسار الأخطاء فلماذا نستمر فيه، ولماذا مازلنا نستمع لنفس الناصحين ونضع في مواقع المسؤولية نفس المخفقين؟ ولماذا نستمر في إبعاد المنجزين والمبدعين، ولا نرى أن هناك ثمناً باهظاً يدفع لذلك الإبعاد؟

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آخر محطة: الكويت أصبحت أكبر كثيراً من الاعتماد على المعرفة الشخصية لملء المراكز القيادية، نحن في حاجة لمراكز معلومات ومستودعات عقول ولجان لدعم الخيار الحكومي كي نظهر من القطاعين العام والخاص كفاءات وإبداعات لا تعرف عنها الأجهزة الحكومية شيئاً وتعلم بها وتتسابق عليها الدول الأخرى والشركات الخاصة.

