«كهوف الملح» الليبية وجهة علاجية جديدة

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افتتح مركز «أوبال» للعلاج بالملح في بنغازي، اول الكهوف الملحية الاصطناعية في ليبيا للزبائن في شهر اكتوبر الماضي. ويقدم مركز «أوبال» ويطلق عليه ايضاً اسم «كهف اوبال» للعلاج بالملح في بنغازي، علاجات مهدئة في جو يشبه الزين مصحوباً بموسيقى هادئة واضاءة خافتة، التي تساعد على الاسترخاء وازالة التوتر.

ويهدف المركز الى تطبيب اشخاص يعانون من امراض في الجهاز التنفسي كالربو، ومن امراض جلدية كالصدفية والاكزيما، اضافة الى امراض الشقيقة والجيوب الأنفية.

وأفادت الاخصائية في الطب البديل، ايمان بوقعيقيص، انها اكتشفت هذا العلاج اثناء زياراتها الى دول عربية اخرى حيث توجد مراكز مشابهة.

وقالت ان: «استنشاق جزيئات الملح ينقي الجهاز التنفسي ويعود بالفوائد على الجلد».

