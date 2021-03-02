المقوّع الشرقي.. أيقونة منتصف الخمسينيات

الاخيرة

في منتصف الخمسينيات من القرن الماضي، أقامت حكومة الكويت 3 أحياء سكنية جديدة فريدة من نوعها في ثلاث مناطق من البلاد، مبنية كلها على الطراز العربي الشرقي، ولكن بمواد حديثة كالأسمنت والكونكريت بدلاً من الطين كما كان يتم بناء البيوت في السابق، وأول هذه الأحياء يقع بمنطقة الشامية والثاني يقع بأم صدَّة بمنطقة المرقاب والثالث وهو محور بحثنا في منطقة المقوع الشرقي بمنطقة دسمان، وكان يقع خلف سينما الفردوس والحمراء، وقد أقيم مكانهما مجمع الحمرا الشهير سُميت بالمقوع الشرقي تمييزاً لها عن منطقة المقوع النفطية قرب الأحمدي، وكان كل بيت في المقوع الشرقي يتكون عادة من أربع غرف وبخَّار يتسع لسيارة واحدة، وكان بالحوش جزء مخصص لتربية الأغنام يُسمى «بحوش الغنم» وليوان يقي القاطنين بالبيت من الشمس والمطر، وهناك سطح أعلى المنزل به غرفة واحدة وحمام «المعروف أن الكويتي يطلق اسم الدار أو الحجرة على مكان السكن والنوم إذا كان بالدور الأرضي من المنزل، أما اذا كانت حجرة مبنية فوق السطح فتسمى حينئذ الغرفة».

وفي هذه المنازل جميع وسائل الراحة المتوافرة في ذلك الوقت، اذ أن الكهرباء كانت موجودة بكل منزل، وبكل حجرة مروحة معلقة بالسقف وإنارة بلمبات الكهرباء بدلاً من السراج الذي يعمل على الكاز، وأرضية مبلطة بالكاشي الذي كان في ذلك الوقت شيئاً حديثاً لايملك كل فرد استعماله.

وخزان من الحديد لحفظ الماء موجود في أعلى سطح المنزل، وحمام واحد به مغسلة دوش، ومطبخ واسع به مغسلة أيضاً لغسل الأواني. واذا كان كل ما ذكر سابقا يبدو من المسلمات البدهية بكل منزل اليوم في ذلك الوقت كان ثورة جديدة في عالم البناء في الكويت.

كانت هذه البيوت مبعث سعادة وفخر لكل ساكنيها، لحداثتها من جهة وموقعها داخل سور الكويت من جهة أخرى قريبة من المدينة.

ومما يذكر أن هذه المنطقة كانت تضم كل أطياف المجتمع، فكانت هناك بيوت لشيوخنا الكرام وبعض التجار الموسرين بالاضافة الى عامة الناس من الطبقة الوسطى مثلنا بل وأناس أقل غنى ومكانة.

بقلم : مصطفى مراد المؤمن