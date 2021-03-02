خاصية غير متوقعة للشوكولا

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يمكن أن يكون للشوكولا تأثير ايجابي على نظام القلب والأوعية الدموية للانسان. تم التوصل الى هذا الاستنتاج من قبل علماء من الكلية الأميركية للطب بايلور. وحلل الخبراء بيانات 300 ألف مريض ووجدوا صلة بين تناول الشوكولا ووجود أمراض للشريان التاجي. اتضح أن الأشخاص الذين تناولوا الشوكولا مرة واحدة على الأقل في الأسبوع كانوا أقل عرضة للاصابة بأمراض القلب التاجية بنسبة 8 في المائة مقارنة بالآخرين. ويعزو الباحثون الفوائد الصحية للشوكولا الى وجود حمض دهني وفلافونويد وبوليفينول فيها، وهي عناصر تقوي القلب وتزيد من مستوى الكوليسترول «الجيد». وأشار العلماء الى أن تناول الشوكولا يجب أن يكون بكميات صغيرة فقط، لأن الافراط في تناولها قد يهدد بتطور السمنة ومرض السكري من النوع 2.