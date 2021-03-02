أمير قطر: ندعم أمن وسيادة السعودية

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الرياض- الدوحة- الوكالات: تلقى ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان اتصالا هاتفيا من امير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

واطمأن أمير دولة قطر خلال الاتصال على صحة ولي العهد السعودي متمنياً له دوام الصحة والعافية وفق وكالة الأنباء السعودية واس كما أكد أمير دولة قطر خلال الاتصال على دعم دولة قطر للمملكة، وعلى كل ما من شأنه تعزيز أمن واستقرار وسيادة المملكة.

من جهته عبر ولي العهد السعودي عن شكره وتقديره لأمير قطر على ما عبر عنه من مشاعر أخوية نبيلة.

وفي الدوحة قال الديوان الأميري، في بيان، إن الشيخ تميم بن حمد اطمأن خلال اتصاله مع الأمير محمد بن سلمان على صحته وعبّر عن تمنياته القلبية الخالصة له بدوام الصحة وموفور العافية وللشعب السعودي الشقيق بدوام التقدم والازدهار. وأشار البيان إلى أن أمير قطر وولي العهد السعودي ناقشا أثناء الاتصال آخر المستجدات الاقليمية والدولية، وأبديا حرصهما على تعزيز العمل العربي والخليجي المشترك.

وأكد الشيخ تميم بن حمد دعم دولة قطر الراسخ للمملكة العربية السعودية حكومة وشعبًا وعلى كل ما من شأنه تعزيز أمن واستقرار وسيادة المملكة العربية السعودية واعتبار استقرارها جزءا لا يتجزأ من استقرار دولة قطر ومنظومة مجلس التعاون الخليجي.

والخميس الماضي، أجرى ولي العهد السعودي عملية جراحية بالمنظار لاستئصال التهاب الزائدة الدودية، حسبما قالت وقتها وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

الى ذلك أدانت قطر، الأحد، بأشد العبارات الهجوم الصاروخي الذي استهدف الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية، على يد ميليشيات الحوثي. وقالت الدوحة إنها تعتبر الهجوم عملاً خطيراً ضد المدنيين، الأمر الذي ينافي كل الأعراف والقوانين الدولية، وفق ما نقلته وكالة الأنباء القطرية. كما جددت موقفها الثابت من رفض العنف والأعمال الإجرامية والتخريبية مهما كانت الدوافع والأسباب.

يذكر أن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العميد الركن تركي المالكي، كان أعلن صباح الأحد أن الدفاعات الجوية السعودية تمكنت من اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران تجاه مدينة الرياض، و6 طائرات من دون طيار مفخخة تجاه المملكة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة في المنطقة الجنوبية، وكذلك مدينة جازان ومدينة خميس مشيط.

فيما أوضح المتحدث الرسمي للمديرية العامة للدفاع المدني المقدم محمد الحمادي بأن أضرارا مادية لحقت بأحد المنازل في الرياض دون وقوع إصابات بشرية أو وفيات، جراء تلك الشظايا، مضيفا أنه تم التعامل مع الحادث وفق الإجراءات المعتمدة والخطط المعدة لذلك.

