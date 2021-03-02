واشنطن: ملتزمون بالشراكة الاستراتيجية مع الرياض

عربيات ودوليات

واشنطن- الوكالات: دانت الولايات المتحدة بشدة هجمات ميليشيات الحوثي على المدنيين في السعودية، مؤكدة التزامها بشراكتها الاستراتيجية مع المملكة. وقالت وزارة الخارجية الأميركية إن هجمات الحوثي لا تهدد المدنيين فحسب بل سلام اليمن واستقراره. كما أضافت أن واشنطن ملتزمة بدعم السعودية في مواجهة هجمات الميليشيات المدعومة من إيران.

ودعت الادارة الاميركية الحوثيين إلى وقف هذه الهجمات المشينة. وأوضحت أن على الحوثيين الانخراط في جهود المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفثس والمبعوث الأميركي الخاص إلى اليمن تيموثي ليندركينغ لتحقيق السلام في اليمن.

