الأمم المتحدة: اليمن أصبح دولة «غير قابلة للحياة»

عربيات ودوليات

عواصم- الوكالات: حذر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي من أن تحول الحرب اليمن إلى دولة غير قابلة للحياة بحيث سيكون من الصعب للغاية إعادة بنائه، وذلك قُبيل انعقاد مؤتمر للمانحين، امس يهدف لتجنب وقوع مجاعة.

وتقترب الحرب في اليمن من دخول عامها السابع في الشهر المقبل، وقد خلقت حتى الآن كوارث إنسانية واقتصادية في بلد يعاني بالأساس من نسب عالية في الفقر والأمية وانخفاض مستوى الرعاية الصحية.

وقال الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أوك لوتسما، لوكالة الصحافة الفرنسية إن عوامل التنمية تبخرت على مدار الحرب وأصبح اليمن يشهد أسوأ أزمة تنموية في العالم.

وأضاف لقد خسر اليمن أكثر من عقدين من التقدم التنموي وهو بالتأكيد أحد أفقر دول العالم إن لم يكن أفقرها في الوقت الحالي بالنظر إلى مؤشرات التنمية السلبية التي نراها. وحذر من أنّه إذا تواصل الأمر على هذا المنوال، فسيكون من الصعب للغاية إعادة بناء اليمن كدولة. وإذا تم تدمير المزيد من عوامل التنمية وأصبح الناس أكثر فقرا فسيصبح (اليمن) دولة غير قابلة للحياة تقريبا.

وتأمل الأمم المتحدة في جمع 3,85 مليارات دولار. وقد تلقت العام الماضي 1,9 مليار دولار، أي حوالي نصف المبلغ الذي كان يحتاجه اليمن في 2020. واعتبر لوتسما أنّ على المجتمع الدولي الالتفاف حول اليمن والاعلان عن عدد كبير من التعهدات التي ستساعدنا على منع انتشار المجاعة. وذكر المسؤول الأممي أنه في العام 2020 كان على برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إعادة تحديد أولويات برامجه وتقليص عدد المستفيدين منها.

ووفقا لأحدث بيانات الأمم المتحدة سيواجه أكثر من 16 مليون يمني الجوع هذا العام، وهناك مايقرب من 50 ألفا يتضورون جوعا في ظروف تشبه المجاعة.وسبق للمنظمة الاممية أن حذرت من أن 400 ألف طفل يمني دون سن الخامسة قد يموتون بسبب سوء التغذية الحاد.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، خلال تعليقه على عقد المؤتمر بالنسبة لمعظم الناس، أصبحت الحياة في اليمن الآن لا تطاق. الأطفال في اليمن يعانون بشكل خاص من ظروف جهنمية. وأضاف غوتيريش الحرب تبتلع جيلا كاملا من اليمنيين. يجب أن نضع حدا لذلك، والبدء في التعامل مع تداعياتها الهائلة على الفور.

وتشارك أكثر من 100 دولة على المستوى الوزاري، في الفعالية الدولية لجمع التبرعات لليمن وتشرف على تنظيم اللقاء الأمم المتحدة وسويسرا والسويد.

