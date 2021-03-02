مصر.. الحكومة تتراجع عن قانون «تسجيل العقارات»

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أحال رئيس مجلس النواب المصري فتحي جبالي، مشروعا مقدما من الحكومة بإرجاء العمل بقانون 186 لسنة 2020 لتعديل قانون الشهر العقاري الذي لاقى اعتراضا كبيرا من الشارع المصري ، إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.

كما أحال جبالي، مشروع قانون مقدماً من النائب ضياء الدين داود وموقع من عشر أعضاء المجلس لتعديل المادة 35 مكرراً من القانون رقم 186 لسنة 2020 بشأن الشهر العقاري، إلى لجنة مشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الخطة والموازنة. وكانت الحكومة المصرية أعلنت، الأحد، تراجعها عن تطبيق قانون جديد لتسجيل العقارات، أثار انتقادات الشارع ومطالب مؤيدين بتعديله.

وذكر بيان للحكومة أن رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، عقد اجتماعا لبحث ملف التسجيل في الشهر العقاري (مقر حكومي تابع لوزارة المالية)، بمشاركة 6 وزراء، قبل أسبوع من تنفيذ القانون.

وشهد الاجتماع الاتفاق على أن تتقدم الحكومة بمشروع قانون جديد لمجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان) دون تحديد موعد، بما يسمح بإرجاء تنفيذ القانون حتى نهاية العام. ونُشر القانون في الجريدة الرسمية في 5 سبتمبر 2020، شريطة أن يتم العمل به بعد 6 أشهر أي في 7 مارس المقبل.

وأوضح مدبولي أن إرجاء التنفيذ سيتيح طرح بعض الأفكار للتيسير، على رأسها فصل سداد ضريبة التصرفات العقارية عن إجراءات التسجيل العقاري، وتوصيل المرافق. ونحو 95 في المئة من عقارات مصر غير مسجلة، فيما يهدف التسجيل في الشهر العقاري، وفق القانون المؤجل إلى أمور بينها تأمين الملكية، والقضاء على البناء غير المرخص، وفق البيان.

وكان القانون الجديد يلزم بعدم نقل المرافق والخدمات إلا بعد سند القيد من مكاتب الشهر العقاري، فضلا عن دفع رسوم جديدة للتسجيل، في وقت تشير بيانات غير رسمية لوجود أكثر من 40 مليون عقار في عموم مصر. وأثار القانون في الأيام الماضية، جدلا شديدا، لاسيما بمنصات التواصل الاجتماعي، خاصة للرسوم الجديدة، في ظل استمرار تحصيل الحكومة منذ أشهر رسوما أخرى من المواطنين، متعلقة بالتصالح على الوحدات التي بنيت بطريقة غير قانونية.

فيما ناشد مؤيدون بتعديل القانون لمواجهة أي انتقادات، وأعلن حزب مستقبل وطن الذي يملك الأغلبية في البرلمان تبنيه الفكرة.

