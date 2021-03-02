وزيرة الهجرة تطلق مبادرة «مصرية بـ 100 راجل»

عربيات ودوليات

عقدت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج نبيلة مكرم ،أمس، أول لقاءات مبادرة مصرية بـ100 راجل، بمشاركة 45 سيدة مع نماذج من المرأة المصرية بالخارج في عدد من الدول حول العالم، لافتة إلى أنه تم اختيار موعد أول لقاء بالمبادرة في الأول من شهر مارس ليكون تزامنا مع بداية شهر المرأة. ورحبت مكرم بالسيدات المشاركات في اللقاء، مشيرة إلى أن الدولة المصرية تثمن دور المرأة المصرية سواء في الداخل أو الخارج، حيث إن لدينا الآن 8 وزيرات في الحكومة المصرية ومحافظ، ولدينا أعضاء برلمان سيدات نحو ربع عدد الأعضاء.

