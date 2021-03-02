«التعليم العالي» للمذعورين من «كورونا»: ارجئوا امتحاناتكم

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القاهرة - الوكالات: تستمر انتقادات مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في مصر تجاه قرار وزارة التعليم العالي بإجبار طلاب الجامعات على تقديم الامتحانات وسط جائحة كورونا.

واتهم طلاب مصريون وزير التعليم العالي، خالد عبد الغفار، بـ الاستخفاف بحياتهم بينما تداول مستخدمون أنباء عن تسجيل إصابات بفيروس كورونا في جامعة عين شمس. ونشر مستخدمون مقطع فيديو أظهر اصطحاب شخص في حرم جامعي إلى المستشفى بسيارة إسعاف، واستخدموه كحجة على وجود إصابات وحالات بين الطلاب. وأظهرت صور تناقلها مستخدمو تويتر وفيسبوك ازدحام الطلبة داخل مختلف الجامعات، بينما أكدت الوزارة اتخاذها الاحتياطات اللازمة لحمايتهم من العدوى. وفي أحدث موجة للاحتجاجات، ألقت مغردة منتقدة باللوم على وزارة التعليم، وكتبت قائلة: كان لديكم عام لوضع خطة لمواكبة الوضع، لكنكم لم تفعلوا شيئًا سوى التضحية بحياتنا، لقد فشلتم. واجتمع الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، الأحد، برئيس الحكومة، ووزير التعليم العالي، واطمأن على إجراءات استئناف الدراسة بالجامعات وانتظام عملية الامتحانات على مستوى الجمهورية. ووجه السيسي بالالتزام الدقيق بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية لسلامة الطلاب. يذكر أن الوزير صرح، الأحد، بمناسبة معاينته لدخول الطلبة للمدرجات لإجراء الامتحانات أن بإمكان من يرغب في تأجيل إجرائه الامتحان التقدم بطلب لذلك. ونقلت صحيفة الوطن عن الوزير قوله إنه اقترح قبل إجراء الامتحانات الجامعية، أن من يريد من الطلاب تأجيل امتحانه؛ التقدم بطلب لإدارة الجامعة. الوزير قال كذلك إن أول مؤشر عاينه هو أن نسبة الحضور كانت 100 في المئة يعني لم يتقدم أحد بطلب التأجيل على حد وصفه.

