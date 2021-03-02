ترامب يبدأ حملة 2024: الرحلة لم تنته بعد

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أورلاندو - الوكالات: عاد دونالد ترامب الى الواجهة السياسية وخاطب جمهورا من المحافظين المتشددين مؤكدا تصميمه على استعادة السيطرة على الحزب الجمهوري والمح الى خوض انتخابات 2024 في ما تبدو بداية مبكرة لحملته الرئاسية القادمة.

وعندما اعتلى ترامب الى المنصة لاقى حفاوةً بالغة من مؤيديه الذين لم تضع سوى قلة منهم كمامات رغم انتشار فيروس كورونا وفي اول خطاب له منذ خروجه من البيت الأبيض في 20 يناير قال الملياردير الأميركي في اطار «مؤتمر العمل السياسي المحافظ» الملتقى السنوي للمحافظين الأميركيين الذي افتُتح الجمعة في اورلاندو «نحن نخوض صراعا من اجل بقاء الولايات المتحدة كما نعرفها» وأضاف في خطابه الذي استمر تسعين دقيقة «هذا صراع رهيب ومريع ومؤلم... لكن في النهاية، نحن نفوز دائما».

وكان ترامب الذي مازال يرفض الاقرار بهزيمته في الانتخابات الرئاسية امام جو بايدن، مصمما على التأكد من ان حركته الشعبوية تحافظ على سيطرة الحزب الجمهوري الذي يكافح لاخفاء انقساماته. وقال «الرحلة المذهلة التي بدأناها معاً.. لم تنته بعد» مضيفا «وفي النهاية سنفوز».

ووضع الرئيس الجمهوري السابق حداً للشائعات حول عزمه على انشاء حزب سياسي جديد، قائلاً «لن اطلق حزباً جديداً. لدينا الحزب الجمهوري سوف يتحد ويكون اقوى من اي وقت مضى» ولمح رجل الأعمال البالغ من العمر 74 عاما، من دون ان يذكر ذلك صراحة، الى انه قد يترشح للانتخابات الرئاسية للعام 2024.

وتوجه الى حضور من المناصرين له الذين لا يزالون يرفعون اعلاماً ويضعون قبعات ويحملون اغراضاً عليها اسم ترامب، فيما توسط المؤتمر تمثال ذهبي للملياردير الجمهوري «بمساعدتكم سنستعيد مجلس النواب وسنفوز بمجلس الشيوخ، وبعد ذلك سيعود رئيس جمهوري منتصراً الى البيت الأبيض، وأتساءل من سيكون؟». وقال «من يدري؟ ربما اقرر ان اهزم (الديموقراطيين) للمرة الثالثة».

وترامب الذي حُرم من استخدام تويتر ووسائل تواصل اجتماعي اخرى شن هجوماً على المهاجرين منتقداً سياسات بايدن في مجال تغير المناخ والطاقة ونزاهة الانتخابات. وكما كان متوقعاً، انتقد ترامب بايدن، قائلاً ان الديموقراطي انهى للتو «الشهر الأول الأكثر كارثية» لأي رئيس جديد في السلطة. ووصف ترامب في خطابه المتشائم ايضاً، الولايات المتحدة بأنها ارض مقسمة، مشدداً على ان «أمننا وازدهارنا وهويتنا كأميركيين على المحك».ومنذ الهجوم العنيف الذي شنه انصار لترامب على مبنى الكابيتول في واشنطن يعاني الحزب الجمهوري انقسامات كبرى. ولم يفوت الرئيس السابق الفرصة لشن هجوم على بعض الجمهوريين الذين شعر بأنهم خانوه. وسمى الجمهوريين العشرة الذين صوتوا لعزله في مجلس النواب والجمهوريين السبعة الذين صوتوا بلا جدوى لادانته في مجلس الشيوخ.وقال «تخلصوا منهم!».

