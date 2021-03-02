بشرى علمية.. لقاح «فايزر» يوقف نقل العدوى

عربيات ودوليات

عواصم - الوكالات: أكد اوغور شاهين، رئيس شركة «بيونتيك» الألمانية التي طورت لقاح «كورونا» مع شركة «فايزر» الاميركية ان من يتلقى اللقاح لن يصبح شخصا معديا او ناقلا للفيروس وأوضح في مقابلة مع صحيفة «بيلد» الألمانية انه «بعد التطعيم باللقاح يصبح احتمال نقل الشخص للفيروس حتى وان اصيب به منخفضا بنسبة 92% وبهذه المعلومة نعلم الآن انه يمكننا احتواء الوباء بشكل فعال اذا تم تطعيم عدد كاف من الناس». كما تابع «الضوء في نهاية النفق بات اكثر سطوعا بمجرد تلقيح عدد كاف من الناس سنكون سيطرنا على الوباء» وأضاف «نتائج الدراسات التي اجريت على لقاح بيونتيك افضل بكثير مما كنت اتوقع، والاحصاءات رائعة، وتثبت اننا نسير في الطريق الصحيح».

وأثبتت دراسة جديدة ان جرعة واحدة من لقاحات الشركات الكبرى تخفض بنسبة كبيرة حاجة مصابي فيروس كورونا لدخول المستشفيات. وأشارت دراسة اجرتها وكالة الصحة العامة في انكلترا وكشفت عن نتائجها صحيفة «ميل اون صنداي» ان تلقي جرعة واحدة من لقاحي «أوكسفورد-أسترازينيكا» او «فايزر-بيونتيك» قلص الحاجة الى العلاج في المستشفيات، بنسبة تتجاوز 90%.

في غضون ذلك قالت رئيسة المفوضية الأوروبية اورسولا فون دير لاين امس ان المفوضية ستقدم اقتراحاً في شهر مارس الجاري بشأن اصدار «جواز سفر رقمى» للتطعيم باللقاحات المضادة لفيروس كورونا على مستوى الاتحاد الأوروبي. وأضافت فون دير لاين في تصريحات اوردتها صحيفة «ديلي اكسبرس» البريطانية «سنقدم اقتراحا تشريعيا خلال الشهر الحالي حول الشكل الذي يمكن ان يبدو عليه جواز السفر الرقمي الأخضر» وتدعو اليونان والنمسا، دول الاتحاد الأوروبي الأخرى الى تبني سياسة «جوازات سفر» باللقاحات المضادة لفيروس كورونا بما قد يساعد في انعاش السياحة المتضررة في اوروبا، والسماح لأولئك الذين تم تطعيمهم بالسفر بحرية داخل الاتحاد الأوروبي.

وفي بريطانيا اعلنت السلطات الصحية عن تطعيم 20 مليون شخص بجرعة واحدة من اللقاحات بينما بدأت حملة التلقيح باستهداف فئات عمرية اصغر. وقال رئيس الوزراء بوريس جونسون ان هذه النقطة التاريخية تمثل «انجازا وطنيا هائلا»، وأشاد بالنظام الصحي في البلاد والعاملين والمتطوعين والقوات المسلحة، مضيفا «أحث الجميع على اخذ التطعيم.. كل جرعة تمثل فارقا في معركتنا مع «كوفيد-19».

