تونس: جدل حول لقاحات «كبار المسؤولين»

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تونس - الوكالات: كشف نواب في البرلمان التونسي امس ان لقاحات مضادة لفيروس كورونا وصلت لتطعيم مسؤولين كبار في الدولة، لكن رئاسة الجمهورية قالت انه لم يتم تطعيم اي شخص من الرئاسة بما فيهم الرئيس وان الف جرعة حصلت عليها الرئاسة وجهت للطب العسكري.

وقال النائب بالبرلمان بدر الدين القمودي «لقاح «كورونا» وصل منذ مدة من دولة خليجية... تم توزيع اللقاح على كبار المسؤولين والسياسيين وقيادات امنية.. وللشعب رب يحميه». وبدوره قال النائب ياسين العياري ان لقاحات وصلت للرئاسة.

ولكن مسؤولا من الرئاسة قال «تحصلت الرئاسة على 1000 جرعة تلقيح هدية من الامارات ولكن الرئيس قيس سعيد منحها كلها لمصالح الصحة العسكرية». وأضاف «الرئيس قيس سعيد لم ولن يقبل ان يحصل على تطعيم قبل ان يصل اللقاح للشعب التونسي... لم يحصل على التطعيم اي شخص من الرئاسة».

