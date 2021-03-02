طهران ترفض التفاوض مع واشنطن: رفع العقوبات أولاً

عربيات ودوليات

عواصم - الوكالات: رفضت ايران اقتراحا اوروبيا لعقد اجتماع بمشاركة الولايات المتحدة للبحث في سبل احياء الاتفاق النووي الذي انسحبت منه واشنطن العام 2018، معتبرة ان الوقت «غير مناسب» له في ظل عدم قيام ادارة الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن بأي خطوة لرفع العقوبات المفروضة على الجمهورية الاسلامية. وكررت طهران موقفها المطالب بأولوية رفع العقوبات التي اعادت ادارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب فرضها معتبرة ان خطوة كهذه لاتحتاج لمفاوضات او تفاهمات جديدة.

وسبق الموقف الايراني انطلاق اجتماعات لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية و بعد نحو اسبوع من بَدْء طهران تقليص عمل مفتشي الوكالة الدولية. وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية سعيد خطيب زاده في بيان انه «نظرا الى المواقف الراهنة وخطوات الولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاث (المنضوية في الاتفاق) تعتبر الجمهورية الاسلامية في ايران ان الوقت غير مناسب لعقد اجتماع غير رسمي اقترحه المنسق الأوروبي لخطة العمل الشاملة المشتركة»، الاسم الرسمي للاتفاق المبرم بين ايران والقوى الست الكبرى. وكتب خطيب زاده في تغريدة بالانكليزية عبر تويتر بعد البيان، ان موقف بلاده يبقى على حاله «طالما ان العقوبات لا تزال مفروضة»، مضيفا «المعاقبة ليست نهجا دبلوماسيا. هذا الأمر لا يفلح مع ايران».

من جهته قال المرشد الايراني آية الله علي خامنئي ان بلاده عليها البدء في تخصيب اليورانيوم «من اليوم» ونشر حساب خامنئي الناطق بالعربية، مقطع فيديو كان يتحدث خلاله، قائلا انه «في اليوم الذي ينفد فيه النفط، ستصير الطاقة النووية التي تُنتَج بنظافةٍ اكثر وكلفة اقل امراً شائعاً». وأضاف خامنئي «لا يمكن ان يبدأ التخصيب حينذاك علينا ان نبدأ من اليوم. علينا ان نبدأ من الآن لكي نكون مستعدين».

من جهته قال البيت الأبيض انه يشعر بخيبة امل ازاء رد ايران وأوضح ان الادارة الأميركية مستعدة للعودة للانخراط في الدبلوماسية بهدف تحقيق عودة متبادلة بشأن التزامات الاتفاق النووي.وأضاف البيت الأبيض انه سيتشاور مع شركاء واشنطن في مجموعة «5+1» بشأن افضل طريقة للمضي قدما.

وفي هذا السياق قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية انها ابلغت طهران بأن وقف او تقييد الوصول للمواقع النووية سيكون له تأثير سلبي على عملها مؤكدة ان «ايران ملزمة بتطبيق البند الخاص بالاتفاقية المكملة الخاصة بالبروتوكول الاضافي» وقالت الوكالة ان « عدم تطبيق البند الخاص بالاتفاقية المكملة يجعل طهران غير متوافقة مع التزاماتها في الاتفاق». مشيرة الى ان وجود يورانيوم في موقع لم يتم الاعلان عنه من طهران يعد دليلا على وجود «أنشطة غير معلنة» واضافت ان طهران لم توفر حتى الآن بيانات عن طبيعة هذه الأنشطة.

واعتبرت الوكالة ان» غياب التفسير الايراني لوجود آثار اليورانيوم يعطي انطباعا بأن ايران لا تطبق الاتفاق المكمل» موضحة ان «ايران لم ترد على طلباتنا لمعلومات عن احتمال وجود مواد نووية في 3 مواقع اضافية غير معلنة».

