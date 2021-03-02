الكاظمي: البابا سيكون محمياً بالعراقيين

عربيات ودوليات

بغداد - الوكالات: اكد رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، انه يرفض وبشكل صارم تحويل بلاده الى ساحة للصراع نيابة عن الآخرين، مضيفا «قدرنا الاستقلال عن الوصايات».

وقال الكاظمي في تصريحات صحافية نشرت امس ردا على سؤال عن وضع الحكومة العراقية التي يقول البعض انها واقعة بين مطرقة اميركا وسندان ايران «لا يمكن القول ان العراق كدولة اليوم يعيش تحت الوصاية سواء الدولية او الاقليمية». واستدرك بقوله: «لكن هناك ظروفاً سياسية وأخطاء جسيمة ارتكبت بحق الشعب العراقي طوال العقود الماضية ساهمت في تحول العراق في مراحل سابقة الى ملعب لطموحات ومغامرات وفائض العنف الفكري او التسليحي اقليمياً ودوليا».

وشدد الكاظمي على ضرورة ان يبقى قرار العراق بيد مواطنيه وحدهم، مضيفا: «قلنا للجميع: نحن لسنا ملعباً، فالعراق القوي والمتماسك سيكون عاملاً ايجابياً لتكريس الأمن والسلم والتعاون في المنطقة والعالم».

وحول ما ان كانت زيارة بابا الفاتيكان تشكل مشكلة امنية في ظل هجمات تنظيم «داعش» الارهابي وتزايد الهجمات الصاروخية، قال الكاظمي «ليست هناك مشكلة جوهرية على الصعيد الأمني. فالحكومة والأجهزة الأمنية اتخذت التدابير والاجراءات اللازمة التي من شأنها تأمين حركة قداسة البابا وسلامته».

وأضاف «سيكون سماحته فوق ذلك محمياً بالعراقيين اينما حل لأن اهل العراق يقدرونه ويثمنون مواقفه الانسانية عالياً».

