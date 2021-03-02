442 برلمانياً أوروبياً يطالبون بوقف الاستيطان الإسرائيلي

عربيات ودوليات

القدس المحتلة - الوكالات: طالب اكثر من 400 برلماني اوروبي بلدانهم بالاستفادة من وصول جو بايدن الى البيت الأبيض لوقف الاستيطان الاسرائيلي في الأراضي الفلسطينية منددين بـ«ضم بحكم الأمر الواقع» للضفة الغربية. وقد وقع 442 نائبا وعضوا في مجالس شيوخ في 20 بلدا اوروبيا هذه الرسالة المرسلة ليل الأحد الاثنين الى وزارات خارجية دول اوروبية مختلفة. وكتب البرلمانيون ومن بينهم النائب البريطاني جيريمي كوربين الزعيم السابق لحزب العمال والفرنسي جان-لوك ميلانشون (يسار متطرف) «من الواضح ان التطورات على الأرض تميل نحو واقع سريع التقدم لضم بحكم الأمر الواقع (للضفة الغربية) خصوصا مع توسيع المستوطنات وهدم المباني الفلسطينية». وتابعوا «رغم جائحة «كوفيد-19» شهد العام الماضي اكبر عدد من عمليات هدم منازل الفلسطينيين ومبانيهم في اربع سنوات». ودعت الأمم المتحدة والأعضاء الأوروبيون في مجلس الأمن، الجمعة اسرائيل الى وقف هدم منشآت البدو في غور الأردن مطالبين بوصول المساعدات الانسانية الى تجمعهم في منطقة حمصة البقيع. وفي ختام دورة مجلس الأمن اكدت استونيا وفرنسا وايرلندا والنروج والمملكة المتحدة انها «تشعر بقلق بالغ ازاء عمليات الهدم ومصادرة الممتلكات التي قامت بها اسرائيل اخيرا» وطاولت «منشآت ممولة من الاتحاد الأوروبي والجهات المانحة في حمصة البقيع في غور الأردن».