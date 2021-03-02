ليفربول عاد إلى سكة الانتصارات

دوليه

عاد ليفربول إلى سكة الانتصارات مجدداً بعد أربع خسارات متتالية في الدوري الإنكليزي، وكانت على حساب مضيفه شيفيلد يونايتد بهدفين نظيفين في المرحلة السادسة والعشرين من البطولة أول من أمس. وسبق أن خسر حامل اللقب في المراحل الأربعة الماضية، أمام إيفرتون 2-0، وليستر سيتي 3-1، ومانشستر سيتي 4-1، وبرايتون 1-0.

ويعاني ليفربول من كثرة الإصابات التي حرمته من خدمات الهولندي فيرجيل فان دايك والكاميروني جويل ماتيب وجو غوميز في الدفاع، والغيني نابي كيتا والبرازيلي فابينيو في الوسط الدفاعي، والبرتغالي ديوغو جوتا في الوسط الهجومي.

وانضم إلى هؤلاء مؤخراً قائده ولاعب وسطه جوردان هندرسون الذي أصيب في المباراة التي خسرها ليفربول أمام إيفرتون الأسبوع الماضي، وستجبره على الغياب عن الملاعب حتى أبريل المقبل بعد خضوعه لعملية جراحية في أسفل عضلات البطن.وشهدت تشكيلة ليفربول في المباراة غياب حارس المرمى البرازيلي أليسون وحل بدلاً منه الإسباني أدريان.

ولم تسفر المحاولات في الشوط الأول عن تسجيل أي هدف لأي من الفريقين، رغم تعدد الفرص لكن من دون خطورة تذكر.وانتظر ليفربول الشوط الثاني لافتتاح التسجيل عن طريق كورتيس جونز الذي وصلته كرة من ترينت ألكسندر أرنولد داخل منطقة الجزاء، فسددها متقنة سكنت الشباك في الدقيقة 48.وطال لاعبو شيفيلد بإلغاء الهدف بداعي خروج الكرة إلى ضربة مرمى قبل تحويلها إلى عرضية، لكن الحكم أكد صحة الهدف بعد العودة إلى تقنية حكم الفيديو المساعد.

وعزز ليفربول النتيجة في الدقيقة 64، عندما تبادل البرازيلي روبرتو فيرمينيو الكرة مع جونز بتمريرات قصيرة، قبل أن يراوغ مدافعي شيفيلد بحرفية ويدك شباك آرون رامسدايل بالهدف الثاني.وفي الدقيقة 80، أهدر المصري محمّد صلاح بغرابة فرصة إضافة الهدف الثالث، عندما وصلته عرضية أمام مرمى مفتوح، لعبها إلى جانب القائم الأيسر.

ورفع ليفربول رصيده إلى 43 نقطة في المركز السادس، فيما بات شيفيلد يونايتد على أبواب توديع الدوري الممتاز لحلوله أخيراً في الترتيب مع 11 نقطة من 26 مباراة.

وانتهت مواجهة تشيلسي وضيفه مان يونايتد على وقع التعادل السلبي. واحتفظ يونايتد بموقعه في المركز الثاني برصيد 50 نقطة بينما رفع تشلسي رصيده إلى 44 نقطة في المركز الخامس.

ويعد هذا التعادل تاريخياً بين عملاقي الكرة الإنكليزية إذ أنها المرة الأولى التي يتعادلان سلبا في مباراتيهما خلال موسم واحد لدوري الدرجة الممتازة الانكليزي لأول مرة منذ 100 عام. واستعاد توتنهام توازنه بعد خسارتين متتاليتين وخمس هزائم في آخر ست مباريات، وأكرم وفادة ضيفه بيرنلي برباعية نظيفة. وعاد أرسنال بفوز ثمين من أرض مستضيفه ليستر سيتي 3-1. وسجل للمدفعجية المدافع البرازيلي دافيد لويز 39، الفرنسي ألكسندر لاكازيت 45 +2 من ركلة جزاء، والإيفواري نيكولاس بيبي 52، فيما كان البلجيكي يوري تيليمانس قد افتتح التسجيل لليستر في الدقيقة السادسة.

وصار رصيد فريق المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا 37 نقطة في المركز التاسع، فيما توقف رصيد ليستر عند النقطة 49 في المركز الثالث. وانتهت مواجهة كريستال بالاس مع ضيفه فولهام بالتعادل السلبي بدون أهداف ضمن المرحلة ذاتها.

ومن جانبه يسعى مانشستر سيتي الى اضافة فوز جديد والسير خطوة إضافية نحو استعادة اللقب من ليفربول، وذلك حين يستضيف ولفرهامبتون اليوم في مباراة مقدمة من المرحلة التاسعة والعشرين للدوري الإنكليزي.

ويشهد منتصف الأسبوع ست مباريات من المرحلة التاسعة والعشرين بسبب ارتباط عدد من أطرافها بالدور ربع النهائي لمسابقة الكأس المقرر في 20 و21 مارس الحالي، وواحدة من المرحلة الثالثة والثلاثين تجمع توتنهام بجاره فولهام الخميس نتيجة ارتباط الأول بنهائي مسابقة كأس الرابطة المقرر في 25 أبريل ضد مانشستر سيتي بالذات.

