انتصار مهم لميلان

دوليه

حقق ميلان فوزاً مهماً أول من امس أمام مضيفه روما 2-1 في الجولة 24 من الدوري الإيطالي. وعلى ملعب الأولمبيكو في العاصمة الإيطالية، افتتح الإيفواري فرانك كيسيه التسجيل لميلان من ركلة جزاء في الدقيقة 43 ثم أدرك الفرنسي جوردان فيريتو التعادل لذئاب روما في الدقيقة 50 ثم منح الكرواتي أنتي ريبيتش نقاط الفوز للفريق القادم من عاصمة الموضة في الدقيقة 58. ويحتل ميلان وصافة الدوري بـ52 نقطة وبفارق 4 نقاط عن جاره إنتر المتصدر فيما يأتي روما في المركز الخامس بـ44 نقطة. وفرض ميلان أفضليته منذ صافرة البداية وهدد مرمى نادي العاصمة بفضل تحركات إبراهيموفيتش وريبيتش بشكل خاص وألغي له هدفان في الدقائق الأولى للإنكليزي فيكايو توموري بسبب خطأ على الحارس الإسباني باو لوبيز وتسلل على إبراهيموفيتش توالياً. وعندما كان الشوط الأول يلفظ أنفاسه الأخيرة، حصل ميلان على ركلة جزاء بعد خطأ من فيديريكو فازيو على دافيدي كالابريا، فانبرى لها كيسييه ونفذها بنجاح (43)، رافعاً رصيده إلى ثمانية أهداف. إلا أن روما أطلق المواجهة من نقطة الصفر في مستهل الشوط الثاني بهدف للفرنسي فيرتوت بعد تمريرة من ليوناردو سبيناتسولا (50)، رافعاً رصيده الشخصي إلى 10 أهداف هذا الموسم. وبعد استبداله التركي هاكان تشالهان أوغلو خلال استراحة الشوطين للإصابة، اضطر ستيفانو بيولي إلى إجراء تبديل اضطراري بإخراج إبراهيموفيتش الذي بدا متأثراً بأوجاع في فخذه الأيسر، واستبداله بالبرتغالي رافايل لياو (57). لكن «روسونيري» لم يتأثر بخروج السويدي، إذ أعاده ريبيتش إلى المقدمة بعد تمريرة من البلحيكي أليكسيس ساليماكرز إثر خطأ في ابعاد الكرة من الحارس باو لوبيز (58). وحقق إنتر فوزاً مريحاً على ضيفه جنوى بثلاثية نظيفة .وسجل كل من البلجيكي روميلو لوكاكو (1) وماتيو دارميان (69) والتشيلي ألاكسيس سانشيز (79) ثلاثية إنتر. وحافظ إنتر على الصدارة برصيد 56 نقطة. وفي بقية المباريات فاز اتالانتا على سمبدوريا 2-0، وكالياري على كروتوني 2-0، وأودينيزي على فيورنتينا 1-0، ونابولي على بينيفينتو 2-0. ومن جانبه يدرك يوفنتوس حين يستضيف سبيزيا اليوم في المرحلة الخامسة والعشرين أن أي تعثر جديد سيقضي على آماله في إحراز اللقب للموسم العاشر تواليا وسيزيد الضغط على مدربه أندريا بيرلو، لاسيما في ظل النتائج التي يحققها غريمه المتصدر إنتر.