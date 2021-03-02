تعادل ليون مع مرسيليا

دوليه

فرض التعادل نفسه على قمة الفيلودروم بين مرسيليا وضيفه ليون أول من أمس في ختام الجولة السابعة والعشرين من الدوري الفرنسي . ورفع ليون رصيده إلى 56 نقطة في المركز الثالث خلف باريس سان جرمان (57) فيما احتل مرسيليا المركز السابع برصيد 39 نقطة. وافتتح الكاميروني كارل توكو أكامبي التسجيل لليون في الدقيقة 21، قبل أن يدرك البولندي أركاديوس ميليك التعادل لمرسيليا في الدقيقة 44 من ركلة جزاء في لقاء أكمله الضيوف بعشرة لاعبين بعد طرد البرازيلي لوكاس باكيتا في الدقيقة 71.

وفي لقاء آخر أفلت ليل المتصدر من الهزيمة بإدراكه التعادل في الدقائق الأخيرة أمام ضيفه ستراسبورغ. ودخل ليل المباراة على خلفية انتهاء مشواره في «يوروبا ليغ» بخسارته الخميس في إياب الدور الثاني أمام أياكس الهولندي في ملعب الأخير 1-2 بعدما خسر ذهابا أيضا على أرضه بالنتيجة ذاتها.

وتخلف ليل منذ الدقيقة 36 بهدف لودوفيك أجورك (36)، لكن القائد البرتغالي جوزيه فونتي أنقذه بهدف في الدقيقة 87 بكرة رأسية بعد عرضية من بنجامين أندريه. وفي مباراة ثالثة شدّد موناكو الخناق على ليون الثالث عندما تغلب على ضيفه بريست 2-0 بملعب «لويس الثاني» في الإمارة.

