مونشنغلادباخ يواجه دورتموند

دوليه

سيتواجه مدرب بوروسيا مونشنغلادباخ ماركو روزه اليوم مع فريقه المستقبلي بوروسيا دورتموند في الدور ربع النهائي لمسابقة كأس ألمانيا، وذلك في ظلّ تنافس مفتوح على مصراعيه من أجل نيل اللقب بعد خروج العملاق بايرن ميونيخ من دائرة المنافسة.

وتعاقد دورتموند مع روزه (44 عاما) منتصف الشهر الماضي لقيادة الفريق اعتبارا من الموسم المقبل خلفا للسويسري لوسيان فافر المقال من منصبه بسبب سوء النتائج. والآن، يجد روزه نفسه في مواجهة فريقه المستقبلي، الباحث كما حال مونشنغلادباخ، عن الاستفادة من غياب بايرن ميونيخ الذي ودع المسابقة من الدور الثاني على يد هولشتاين كيل من الدرجة الثانية. وبعدما وصل الى النهائي ثماني مرات في المواسم العشرة الماضية وفوزه باللقب 20 مرة في تاريخه، سيكون بايرن غائبا عن الأدوار المتقدمة، ما منح منافسيه أفضل فرصة لهم منذ أعوام طويلة لمحاولة رفع الكأس.

وبالنسبة لروزه، ستكون مباراة اليوم فرصة له لكي يثبت قدراته أمام دورتموند ومحاولة منح مونشنغلادباخ أفضل هدية وداعية قبل الرحيل عن النادي الذي وصل اليه بداية الموسم الماضي وقاده في موسمه الاول معه الى المركز الرابع في البوندسليغا وحجز بطاقته الى مسابقة دوري أبطال أوروبا، حيث بلغ دورها الثمن النهائي من مجموعة صعبة ضمت ريال مدريد الاسباني وإنتر الايطالي وشاختار دانييتسك الاوكراني.

