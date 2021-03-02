ميلووكي هزم كليبرز

دوليه

قاد النجم اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو فريقه ميلووكي باكس لفوزه الخامس تواليا على حساب ضيفه لوس أنجليس كليبرز 105-100 اول من أمس في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين. وسجل اليوناني 36 نقطة ليصل الى حاجز الـ35 نقطة أو أكثر للمباراة الرابعة تواليا في إنجاز لم يحققه أي لاعب من باكس منذ الأسطورة كريم عبد الجبار عام 1973. ويأتي الفوز الخامس تواليا لباكس بعد سلسلة من خمس هزائم متتالية، وقد تحقق هذا الانتصار في الثواني القاتلة من اللقاء حين سجل صاحب الأرض 9 نقاط متتالية بدون رد من كليبرز الذي عجز عن تسجيل أي سلة في آخر أربع دقائق. وعلى ملعب «ستايبلس سنتر»، بدا لوس أنجليس ليكرز حامل اللقب عازما على تجنب سيناريو مواجهته الأخيرة مع جاره غولدن ستايت ووريرز في 18 يناير حين كان متقدما بفارق 14 نقطة في الربع الأخير قبل أن يخسر اللقاء 113-115، وذلك باكتساح ستيفن كوري ورفاقه بفارق 26 نقطة 117-91. ورغم تألق برادلي بيل بتسجيله 46 نقطة، خسر واشنطن ويزاردز مباراته ومضيفه بوسطن سلتيكس 110-111 بعدما عجز عن إيقاف جايسون تايتوم في الوقت الحاسم من اللقاء، إذ سجل سلتين لفريقه في آخر 15 ثانية وأنهى المباراة بـ31 نقطة.