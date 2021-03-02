إعلان الدول المضيفة لـ«مجموعات الاتحاد الآسيوي»

دوليه

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الدول المستضيفة لمنافسات دور المجموعات في بطولة كأس الاتحاد 2021، وذلك بعد عملية تقديم طلبات الاستضافة المكثفة التي جرت بعد التشاور مع الاتحادات الوطنية الأعضاء. ففي منطقة غرب آسيا، تقام مباريات المجموعة الأولى التي تضم أندية الحد البحريني والنصر العماني والوحدة السوري وحامل اللقب العهد اللبناني في العاصمة البحرينية المنامة.

في المقابل تقام مباريات المجموعتين الثانية والثالثة في العاصمة الأردنية عمان، حيث تضم المجموعة الثانية أندية الأنصار اللبناني والمحرق البحريني والسلط الأردني ومركز بلاطة الفلسطيني، في حين تضم المجموعة الثالثة كل من الفيصلي الأردني والسيب العماني وتشرين السوري والفائز من مباراة الدور التمهيدي.

وفي منطقة جنوب آسيا، تقام مباريات المجموعة الرابعة في عاصمة المالديف مالي، علماً بأن المجموعة تضم موهون باغان الهندي وباشوندارا كينغز من بنغلاديش ومازيا سبورتيس من المالديف الى جانب الفريق المتأهل من التصفيات. أما في منطقة وسط آسيا، يستضيف نادي دوردوي القرغيزي مباريات المجموعة الخامسة التي تضم الى جانبه كل من آهال التركماني ورافشان الطاجيكي. وتقام مباريات المجموعة السادسة في مدينة دوشانبي في طاجيكستان، وتضم المجموعة كل من علاي القرغيزي والتين عسير التركماني وخوجاند الطاجيكي وممثل أوزبكستان (ايه جي ام كي أو ناساف).

