قرار معيب بحق اللاعبين المميزين

دوليه

ساءني ما قرأته وعلمت به بعد ان تأكدت من خبر ان الفتوى والتشريع قد فسر حصول اللاعب الاسطورة الكويتي الرامي العالمي فهيد الديحاني (حقا اسطورة قد لا تتكرر بسهولة) ان مشاركته بدورة الالعاب الاولمبية بالبرازيل عام 2016 كانت برغبة شخصية منه لكي يلمع اسمه ولم تكن المشاركة لتمثيل الكويت (..... واللاعب شارك تحت العلم الاولمبي باحثا عن مجد شخصي..) طبعا جاء هذا التفسير بسبب القانون الذي اقر بتكريم اي لاعب يحصل على الميدالية الاولمبية بمختلف الوانها على مكافأة مالية مستمرة الى حين اعتزاله...الخ. هذا التفسير يعتبر جارحا بحق هؤلاء اللاعبين من ابناء الكويت الذين كرمهم الأمير بأعلى الاوسمة الوطنية ومنحه امتيازات لم يستحقها احد مثله. فكيف يكون تفسير انه يلعب لنفسه... فهل اللاعب فهيد الديحاني غير كويتي؟ وهل يسكن خارج الكويت؟ وهل لديه جنسية اخرى؟وهل يعمل في مكان غير عمله الحالي؟ او او او او...الخ. انه لاعب نادي الرماية الكويتي وانه اكثر اللاعبين العالميين انجازا في اللعبة ومثل الكويت منذ ان كان شابا وهو من الرماة المعروفين عالميا وتتمنى اي دولة ان يكون لديها مثل هذه الاسطورة... فهو يستحق ان يكرم في اي مناسبة رياضية تقام بالكويت من غير ان يلعب. من اصدر القانون هو الدولة بعد مراجعات كثيرة لبنودها خصوصا بند التكريم المادي لان هذا البند وضع بطريقة يمكننا فيها تحفيز بقية اللاعبين في كل الالعاب الاولمبية بأن يحصلوا عليها.... وللعلم هذا هو الحافز الوحيد بالحركة الرياضية الكويتية منذ نشأتها كقانون لان الحوافز السابقة كانت تأتي حسب ظروفها الفنية... فعندما فزنا بكأس الخليج الثالثة بكرة القدم اهدى امير البلاد الراحل الشيخ صباح السالم (رحمه الله) منزلاً لكل لاعب واداري شارك بالبطولة.... في اعتقادي ان من اثار الاعتراض على قرار التكريم المادي لهذا اللاعب الفذ قد نبش في القوانين لكي يوقف مكافأة مستحقة قانونيا... فإيقاف الرياضة لم يكن عن طريق اللاعب فهيد او اتحاده والقانون لم يذكر فيه انه اذا لعب تحت العلم الكويتي او الاولمبي وانما كان يمثل الكويت حيث لف نفسه بالعلم الكويتي. وللعلم فقد شارك تحت مسؤولية هيئة الرياضة الكويتية (هيئة حكومية) سواء بتحمل تكاليف السفر او تحمل تكاليف المعسكرات والبطولات التدريبية قبل الاولمبياد.... هذه هي الضربة الثانية للاعب الكويتي الهاوي من قبل بعض المسؤولين (في بعض وزارات الدولة) ممن يفسرون القوانين على مزاجهم ونسوا ان اللاعب الكويتي لحم ودم وبشر له حقوقه الرياضية والقانونية التي سلبت منه منذ دخوله اي ناد رياضي هاو وهو لاعب هاو..... والله عيب بحقنا ونحن ندفع ونكرم ونتبرع للغريب ونمنع الدعم لابناء الوطن من اساطير الرياضة الكويتية (فهم معدودون على الاصابع) فأرجو من وزير الاعلام والشباب ان يتولى هذه المهمة لحماية مكتسبات اللاعبين خصوصا الموهوبين..... والله من وراء القصد.

