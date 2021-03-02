دوري الوزارات يستأنف نشاطه

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تستأنف في 05:00 مساء اليوم منافسات الجولة الرابعة لدوري الوزارات لكرة القدم باقامة مباراتين ضمن المجموعة الأولى حيث يلتقي فريق الداخلية مع نظيره الدفاع على ساحة بيان، فيما يواجه الحرس الوطني منافسه الهيئة العامة للرياضة على ساحة الصليبخات، وتقام غداً الأربعاء في نفس التوقيت منافسات المجموعة الثانية اذ يلتقي فريق هيئة الصناعة مع وزارة التربية على ساحة مشرف وفريق ادارة الجمارك مع وزارة الأوقاف على ساحة الصليبخات.

وستطبق خلال المنافسات جميع الاجراءات والاشتراطات الصحية والتي تتضمن فحص جميع اللاعبين والأجهزة الفنية والادارية.

