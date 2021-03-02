رسالة للشيخ فهد

محلية

ما يمر به القادسية في الوقت الراهن من تذبذب واضح في نتائجه والمستويات التي يقدمها تجعل كل متابع ومراقب للشأن الرياضي يلمس ان الوضع في الفريق ليس مستقراً، فمن غير المنطق ان هذه الحالة التي يعاني منها الاصفر تكون مقنعة فقط لمجلس الادارة او للجهاز الاداري المشرف على الفريق برئاسة الشيخ خالد الفهد والذي يتولي العمل بشكل مباشر نائبه الشيخ فهد طلال الفهد. فكل مايتعلق بالفريق تحت اشرافه فبذلك نود منه ان يتسع صدره ليأخذ النصيحة بعين الاعتبار فعندما توجه الانتقادات للفريق او للمدرب او للجهاز الفني من قبل عشاق الاصفر فان ذلك يأتي من حرصهم على سمعة الفريق، فلتعلم من اعتاد ان يرى ناديه دائما بالصدارة ويعتلي القمة فمن البديهي ان يثور ويزعل عندما يخفق الفريق ويتراجع عن مكانته الطبيعية.

ولتعلم ان القادسية قلعة للبطولات منذ زمن بعيد تحققت بعرق وجهد رجالات افنوا عمرهم من اجله وما يدفعهم لذلك فقط عشقهم ومحبتهم له حتى وصل لهذه الدرجة وندرك جيدا ان التغيير سنة الحياة ومن ثم ان تبوءك لهذا المنصب وانت بهذا السن يتطلب منك ان تكون واقعيا من خلال التعاطي مع الملفات المتعلقة بالنادي كافة وما يعني القدساوية كافة انك تكون اكثر قراءة لوضع الفريق الكروي وما يشكو منه من تراجع. فلا أظن ما يقوم به مدرب الفريق بابلو فرانكو من عمل ليس له اي علاقة بالجانب التدريبي فالنهج الذي يعمله اقل مايطلق عليه تحبطات فعندما تشاهد الفريق اثناء سير المباراة علي الفور تشعر انه يؤدي وفق عطاء اللاعبين فقط فلا طريقة واضحة ولاتشكيلة ايجابية فلدرجة انه يجري تغييرات فقط من اجل التغيير دون النظر للفائدة الفنية التى سيقدمها اللاعب البديل.

فما صنعه امام الساحل باستبدال رضا هاني وسلطان العنزي ليسلم الملعب للخصم فهذا مجرد مثال على انه ليس له علاقة بالتدريب وان السكوت عنه اساءة بالغة للقادسية الذي يستحق مدربا يعرف قيمته وكيفية الاستفادة من اللاعبين.

والامر من ذلك ان محترفي الفريق حدث ولاحرج بداعي انه لا تتوفر مادة للتعاقد مع المحترفين على مستوى عال فلا يمكن ان يقتنع به اي متابع فهناك اكثر مصدر للايرادات المادية في النادي يستطيع من خلاله توفير المبلغ واذا ما سلمنا بهذا العذر فعلى اقل تقدير استقدم محترفين علي غرار محترفي الاندية مثل الساحل والشباب والنصر والفحيحيل. فهذه الاندية لاتتوفر لديها المادة ومع ذلك يحسنوا الاختيار حسب ما يتوفر بين ايديهم من المال الا ان في القادسية الاختيار المناسب غائب تماما مجرد ما يعرضه السمسار تتم الموافقة عليه.

واذا ما كان التبرير يا «شيخ فهد» ان الفريق في طور البناء فلا نرى سوى نفس الوجوه التقليدية فقط، ما شاهدنا الا عبدالعزيز وادي بعد عودته من التضامن بناء على رغبته وراشد الدوسري وكان يفترض من يريد منح فرصة افساح المجال للعناصر الشابة خلال دوري التصنيف وليست في البطولة الرسمية.

وعليك يا «شيخ فهد» اذا ما كنت تريد تحقيق النجاحات ان تقيس الامور بتأني ولك ان تستلهم الدروس ممن سبقوك من رجالات القادسية ولا نريد نذهب بعيدا فلك بما صنعه والدك الشيخ طلال الفهد مثال قريب.

فمن المفترض يكون التعلم عن قرب بكسب الخبرة والتعامل مع المستجدات فلا ترمي كل اخفاق على المظلومية والتحكيم فالمعادلة وفقا للوضع الرياضي وتحديدا الكروي محليا «ارخ النوط» وتعاقد مع محترفين اثنين على الاقل ومدرب محترم فنيا بجانب ما يضمه الفريق من عناصر مميزة حاليا فلن يستطيع اي ان كان يوقف الاصفر الا ان اسلوب الترقيع والمكاسر وانتظار المتبرعين لايليق بالقادسية وعراقته. وعليك يا «شيخ فهد» ان تنظر بعين ثاقبة وفكر واسع نحو المستقبل ولايمكن ان تركن بعملك على الارث القدساوي فهذا بمفرده لن يساعدك على صناعة الانجازات بل هذا يضاعف عليك بان تبذل المزيد من الجهد والعطاء.

