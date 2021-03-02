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الموسوي يقود السالمية لهزيمة الفحيحيل

راشد خلف
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الثلاثاء 02 مارس 2021

قاد المهاجم حسين الموسوي فريقه السالمية الى تحقيق فوز صعب على الفحيحيل بتسجيله هدف المباراة الوحيد في الوقت بدل الضائع من المباراة التي جمعت الفريقين أول من أمس ضمن الجولة الخامسة من الدوري الممتاز والتي شهدت أول من أمس أيضاً فوز القادسية على الساحل 3-2. ورفع السماوي رصيده الى 6 نقاط، بينما تجمد رصيد الفحيحيل عند 5 نقاط. وحصد السالمية أول 3 نقاط تحت قيادة مدربه الجديد ثامر عناد الذي تولى المهمة خلفاً للمقال محمد المشعان، بينما فشل الفحيحيل في تحقيق فوزه الثاني في المسابقة.
ولم يستغل الفحيحيل النقص العددي في صفوف منافسه بعد طرد لاعب وسط السالمية مهدي دشتي قبل نهاية الشوط الأول، ومع ذلك فقد كان «الأحمر» الطرف الأفضل في الشوط الثاني وسنحت له أكثر من فرصة للتقدم في اللقاء، أبرزها تسديدة لقائد الفريق فواز الرشيدي ذهبت فوق العارضة، قبل أن يسجل الأخير هدفاً ألغاه الحكم علي عباس بداعي التسلل بعد اللجوء الى تقنية حكم الفيديو المساعد (فار). وتألق حارس السالمية أحمد عادي في التصدي لأكثر من كرة خطرة، قبل أن يرسل مبارك الفنيني تمريرة مميزة الى حسين الموسوي خلف المدافعين قابلها الأخيرة مباشرة في شباك حارس الفحيحيل خالد العجاجي مانحاً فريقه 3 نقاط مهمة (92).


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