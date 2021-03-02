عقلة يعتذر للساحل عن أخطاء التحكيم

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تقدم نائب رئيس اتحاد الكرة رئيس لجنة الحكام أحمد عقلة باعتذار الى نادي الساحل على «الأخطاء التي ارتكبها الطاقم التحكيمي» في مباراة الفريق أمام القادسية التي انتهت بفوز الأخير 3-2 أول من أمس ضمن الجولة الخامسة من الدوري الممتاز. وقال عقلة في اتصال هاتفي لبرنامج «بين الشوطين»: «باسمي وباسم الاتحاد ولجنة الحكام نتقدم بالاعتذار لنادي الساحل ومنتسبيه على ما بدر من أخطاء في المباراة». وأضاف: «قدرنا أن نجاحنا يعتمد على الآخرين»، مشيراً الى أن الحكم عبدالله الجمالي يعتبر من حكام النخبة، لكن ذلك لا يمنع من استدعائه ومحاسبته اذا أخطأ. وشدد على أن الاتحاد يتعامل مع الأندية بمسطرة واحدة، والحكم الذي يخطئ يعاقب، ومن يحسن ينال المكافأة. وتقدم القادسية مبكراً بهدف سيف الحشان في الدقيقة 19، وتعادل الساحل بواسطة ادواردو من ركلة جزاء في الدقيقة 41، قبل أن يضيف اللاعب نفسه الهدف الثاني في الدقيقة 66، واحتسب الحكم الجمالي بعد لجوئه الى تقنية فار ركلة جزاء مشكوك في صحتها في الدقيقة 72،سجل منها بدر المطوع هدف التعادل للأصفر. وقبل نهاية المباراة بدقيقتين أحرز خالد ابراهيم هدف الفوز مستغلاً خطأ الحارس نواف المنصور وسط احتجاج من لاعبي الساحل، لكن الحكم أكد صحة الهدف بعد مراجعة الفار.

